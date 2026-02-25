Se ampliará también a los menores de 18 años en el caso de las bebidas que contienen más de 32 miligramos de cafeína

"Es una evidencia científica que estas bebidas energéticas se han convertido en una amenaza para la salud" afirma en ministro

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que pondrá en marcha una normativa para prohibir las bebidas energéticas a menores de 16 años.

En declaraciones a la prensa en Barcelona, Bustinduy ha señalado que esta prohibición se ampliará también a los menores de 18 años en el caso de las bebidas que contienen más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.

"Es una evidencia científica que estas bebidas energéticas se han convertido en una amenaza para la salud de las personas jóvenes", ha afirmado el ministro.