Asun Chamoso Barcelona, 25 FEB 2026 - 12:34h.

El hospital Vall d'Hebron ha participado en un estudio internacional con 230 jóvenes entre 6 y 17 años

El ensayo demuestra por primera vez la eficacia del fremanezumab en la prevención de la migraña en pediatría

La migraña se calcula que puede afectar a un 11% de los menores. Una enfermedad neurológica frecuente en la infancia y la adolescencia que afecta a la calidad de vida, el rendimiento escolar y el entorno familiar. Los episodios de migraña pueden conllevar dolor intenso, náuseas, vómitos o hipersensibilidad a la luz y al sonido. Investigadores del hospital Vall d'Hebron de Barcelona han participado en un estudio internacional que ha demostrado por primera vez la eficacia de un tratamiento preventivo con el uso del fármaco fremanezumab.

En el ensayo clínico SPACE han participado 230 jóvenes entre 6 y 17 años de diferentes países. "La migraña en edad pediátrica tiene un impacto muy importante en la calidad de vida pero durante muchos años hemos dispuesto de pocas herramientas terapéuticas con evidencia científica sólida" asegura Patricia Pozo-Rosich, jefa del Servicio de de Neurología y de la Unidad de Cefalea del Hospital Vall d’Hebron.

Un estudio internacional de fase 3 ha demostrado que el fármaco fremanezumab, que se inyecta de forma subcutánea, está diseñado para actuar sobre la molécula CGRP, que es clave en el desarrollo de los ataques de migraña. El 47% de los pacientes tratados con el fármaco consiguieron reducir los días de migraña al 50%. "Los resultados del estudio son muy esperanzadores porque demuestran que podemos ofrecer un tratamiento preventivo específico y eficaz y bien tolerado a una población que hasta ahora tenía pocas alternativas", destaca Pozo-Rosich.

Cambio de paradigma

Los resultados del estudio abren una puerta a un cambio de paradigma en el tratamiento de la migraña para tratamientos más personalizados y eficaces. A largo plazo, se espera que el uso de este fármaco pueda ayudar a prevenir que la migraña se cronifique en la edad adulta y mejore el bienestar emocional y social de los más jóvenes. "Es importante que estos pacientes no normalicen el dolor y puedan desarrollar su vida con la máxima normalidad posible", concluye la doctora Pozo-Rosich.