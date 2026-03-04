Claudia Barraso 04 MAR 2026 - 20:34h.

El Ministerio de Sanidad ha confirmado que no hay ninguna anomalía en el examen del MIR de 2026 de Bianca Ciobanu

¿Qué ha pasado con Bianca Ciobanu? La mujer que ha sacado la mejor nota de la historia en el MIR y que ha despertado dudas

El Ministerio de Sanidad ha descartado cualquier anomalía en el examen de Bianca Ciobanu, la aspirante que logró la mejor nota en la historia en el examen MIR 2026. La joven consiguió 188 aciertos frente a un expediente académico de 6,7.

Así lo ha confirmado ‘Redacción Médica’, explicando que el ministerio ha revisado las actas oficiales del aula donde se examinó la número uno y han podido comprobar que no reflejan ninguna incidencia durante la evaluación. Una noticia que se ha sabido tras conocer las palabras de Ciobanu proponiendo al ministerio una auditoria como prueba.

De la misma manera han confirmado que, ante las numerosas polémicas generadas por los casos de copias y trampas en este tipo de exámenes, endurecerán las medidas y los protocolos para vigilar los exámenes que se hagan en los próximos años, estableciendo más refuerzos que supervisen y ampliando el veto a la tecnología en las aulas.

El caso de Bianca Ciobanu

El examen MIR (Médico Interno Residente) que se ha realizado este 2026 para acceder a la formación médica especializada y convertirse en especialista del Sistema Nacional de Salud en España ha estado rodeado de polémica. Hasta tal punto que se ha pedido una auditoría porque incluso se usaron móviles e internet, según han señalado algunos aspirantes.

En el centro de las sospechas sobre la poca seguridad que ha tenido este examen se encuentra Bianca Ciobanu Selaru, española rumana de 41 años, que ha sacado la mejor nota de la historia con una puntuación récord 188 sobre 200. Lo que más extraña de la excelencia en el examen de Bianca es que su expediente académico durante la universidad es de un 6,5.

Tras conocerse las notas y hacerse públicas, han abundado los mensajes que acusan a Bianca de haber copiado en el examen. Algunos compañeros de universidad han revelado que sus prácticas durante la carrera fueron bastante dudosas y muchas veces ilegales.