Bianca Ciobanu, número 1 del MIR, responde a los que dudan de su nota: "La persistencia es inteligencia"

El examen MIR (Médico Interno Residente) que se ha realizado este 2026 para acceder a la formación médica especializada y convertirse en especialista del Sistema Nacional de Salud en España ha estado rodeado de polémica hasta tal punto que se ha pedido una auditoría porque incluso se usaron móviles e internet, denunciaban algunos aspirantes.

En el centro de las sospechas sobre la poca seguridad que ha tenido este examen se encuentra Bianca Ciobanu Selaru, española rumana de 41 años, que ha sacado la mejor nota de la historia con una puntuación récord 188 sobre 200. Lo que más extraña de la excelencia en el examen de Bianca es que su expediente académico durante la universidad es de un 6,5.

Tras conocerse las notas y hacerse públicas, han abundado los mensajes que acusan a Bianca de haber copiado en el examen. Algunos compañeros de universidad han revelado que sus prácticas durante la carrera fueron bastante dudosas y muchas veces ilegales.

Bianca “era muy echada para adelante a la hora de copiarse y normalmente la pillaban” recoge El Confidencial en la denuncia de un estudiante. “La conocen varios cursos porque repetidamente ha suspendido asignaturas de todos ellos, materias a las cuales se presentaba para copiarse de exámenes de sus compañeros”. La denuncia va más allá y aseguran que la mujer “ha estado a punto de ser expulsada y suspendida de las prácticas en ocasiones por hacerse pasar por médico adjunto con los pacientes, cuando era aún estudiante en prácticas”.

Bianca defiende su nota

Bianca Ciobanu, graduada por la Universitat Rovira i Virgili (Reus, Cataluña), defiende que su nota es totalmente transparente y ha negado los comentarios que han circulado por redes sociales. Responde que ni ha usado gafas de IA ni se ausentó durante el examen para ir al baño.

Ciobanu ha reconocido que no le fue bien los dos primeros años de carrera y tuvo que pasar algún "bache", pero para ella la carrera y el MIR son cosas muy diferentes: "el MIR es una estrategia y la carrera es otra cosa".

Ha insistido en que ella ha estado cuatro años preparándose en una academia y haciendo simulación tras simulación: "He dedicado mi vida al MIR todo este tiempo".

Su idea inicial, a la hora de elegir especialidad, era Endocrinología, si bien ahora baraja Medicina de Familia o Dermatología, por lo que representa en el cáncer de piel.

El examen "fue un completo caos"

La Asociación MIR España ha pedido al Ministerio de Sanidad una auditoría para investigar lo que considera una falta de medidas de seguridad durante el examen de 2026 dado que, según quejas recibidas de los aspirantes, fue un "completo caos", faltaban vocales, no había inhibidores de frecuencia y se pudieron usar móviles e internet.

El presidente de la Asociación MIR España, Jesús Arzúa Moya, ha indicado que no quieren poner el foco sobre nadie en concreto, pero asegura que les consta, por los múltiples testimonios recibidos, que durante el examen de este año se ha copiado con el móvil, en muchas sedes no había vocales experimentados y se han cometido múltiples irregularidades.

Arzúa ha añadido que incluso se ha constatado algún caso de gafas de inteligencia artificial (IA), "y podría haber muchos más".

Asimismo, el presidente de la asociación ha subrayado que desde 2025 se ha roto el patrón y ya el año pasado se dieron "casos llamativos de médicos" que se situaban en el 'top 10' del examen, pero sus expedientes académicos estaban por debajo del 8.

Y este año, ha dicho Arzúa Moya, ha ocurrido lo mismo y los cuatro primeros aspirantes están por debajo de esa nota.

El presidente ha concretado: "Este año, la número uno del MIR tiene una expediente por debajo del 6,5; en 2025, la mejor puntuación de un médico con esa nota de expediente supuso en el MIR el puesto 1.458; y en 2024, el 1.374 y así sucesivamente".

Otras incidencias, según la Asociación MIR

La petición de esta auditoría de la asociación se suma a otra solicitada a mediados de febrero debido a incidencias técnicas en la inscripción del examen, incumplimiento de plazos y medidas de última hora, a lo que se suma la dimisión en bloque del comité de expertos del MIR tras la modificación de condiciones para la elaboración del examen.

A eso se une, dice el presidente de la asociación, las incidencias masivas planteadas por más de 5.000 aspirantes por errores en el baremo académico y que han supuesto entre 1.000 y 1.500 recursos.

También ha lamentado que este año haya habido un "incumplimiento flagrante de las normas" e incluso gente que no estaba admitida en el examen, finalmente pudo hacerlo.

El Ministerio de Sanidad informó el pasado viernes de que el 99,19 % de las personas que se presentaron a las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada superaron el examen, lo que se traduce en un total de 30.170 aspirantes, según la relación provisional de resultados, ya que los definitivos se conocerán a final de mes.