Madrid, 10 MAR 2026 - 13:43h.

Los patente de Wegovy expira este mes en China, India y Brasil, abriendo la puerta a tratamientos más económicos

Victoria convive con obesidad desde la infancia: "El juicio constante de los demás te expone a situaciones de humillación"

En España, alrededor del 19% de la población adulta convive con obesidad, y se estima que la prevalencia podría alcanzar el 37% en 2035, según el Atlas Mundial de la Obesidad. Frente a esta realidad, los tratamientos farmacológicos —junto con dieta y ejercicio— se han convertido en una herramienta clave, aunque su elevado precio limita el acceso de muchos pacientes.

En nuestro país existen tres medicamentos análogos del GLP-1 indicados para el tratamiento de la obesidad: Wegovy (semaglutida), Mounjaro (tirzepatida) y Saxenda (liraglutida). El coste mensual de estos tratamientos oscila entre los 200 y los 350 euros, dependiendo del fármaco y de la dosis prescrita.

Los países donde la semaglutida pierde la protección

Ahora, el vencimiento de las patentes de estos medicamentos en algunos países abre la puerta a la aparición de versiones genéricas o biosimilares, lo que suele traducirse en una reducción significativa de los precios.

En Canadá, por ejemplo, ya expiró a principios de este año la patente del principio activo de Wegovy (para tratar la obesidad) y de Ozempic (para la diabetes). Este mismo mes, la protección también finaliza en India, Brasil y China, donde varias compañías locales se están preparando para lanzar versiones genéricas. A lo largo de este año, se espera que las patentes caduquen también en países como Turquía, Sudáfrica y México.

Según un análisis de la Universidad de Liverpool, hay al menos 150 naciones que ni siquiera han solicitado la patente, lo que abre la puerta a la producción de semaglutida genérica. En conjunto, se estima que la molécula podría estar disponible en unos 160 países, que concentran aproximadamente el 69% de los pacientes con diabetes tipo 2 y el 84% de las personas con obesidad en el mundo.

¿Cuándo expira la patente de 'Wegovy' y 'Ozempic' en España?

En la Unión Europea, las patentes farmacéuticas tienen una duración estándar de 20 años. La solicitud de la patente de la semaglutida se presentó en 2006, por lo que su vencimiento inicial se situaría en marzo de 2026.

Sin embargo, la legislación europea permite solicitar una extensión mediante el Certificado Complementario de Protección (SPC), un mecanismo que prolonga la protección de la patente hasta un máximo de cinco años para compensar el tiempo invertido en obtener la autorización de comercialización.

En el caso de la semaglutida, esta extensión fue concedida, por lo que la exclusividad comercial se mantiene hasta marzo de 2031.

En cuanto a otros tratamientos contra la obesidad, la patente del principio activo tirzepatida, comercializado como Mounjaro, se extendería aproximadamente hasta 2036. Por su parte, la patente de liraglutida, utilizada en Saxenda —también desarrollado por Novo Nordisk— ya ha expirado, y existen genéricos autorizados en la Unión Europea, aunque por el momento no se han comercializado en España.

Bajada de precio de 'Wegovy' y 'Ozempic' en España

Este contexto de vencimiento de patentes en otros países coincide además con el anuncio realizado la semana pasada por la farmacéutica danesa Novo Nordisk sobre la reducción del precio de algunos de sus medicamentos, entre Wegovy ,Ozempic y Rybelsus (estos dos últimos indicados para la diabetes tipo 2). El objetivo, según la compañía, es facilitar el acceso a estos tratamientos a un mayor número de pacientes.

Desde el 1 de marzo ya se aplica esta bajada de precios en Wegovy. En la dosis de 1,7 miligramos, el precio se ha reducido un 14%, hasta situarse en 200,19 euros (frente a los aproximadamente 233 euros anteriores). En la dosis de 2,4 miligramos, la rebaja alcanza el 17,6%, con un precio final de 223,64 euros (antes cerca de 292 euros).

En paralelo, continúan las negociaciones con el Ministerio de Sanidad para lograr la financiación pública de Wegovy. La directora general de Novo Nordisk en España, Paula Barriga, aseguró la pasada semana que la comunicación con el ministerio es "constante y bastante constructiva". "Creemos que podemos anticipar noticias positivas en un futuro próximo", señaló.

En cuanto a 'Ozempic' y 'Rybelsus', la disminución de precio está vigente desde el pasado 1 de febrero. En el primer fármaco, se trata de una reducción del 8%, que deja un precio de 117,89 euros, mientras que para el segundo es de un 7%, lo que supone un coste de 123,53 euros.