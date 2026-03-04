Maitena Berrueco 04 MAR 2026 - 06:30h.

Organiza en Bilbao una jornadas antigordofobia coincidiendo, este miércoles 4, con el Día Mundial contra la Gordofobia

La gordofobia en las personas delgadas: "Los prejuicios se extienden al otro extremo de la balanza"

BilbaoLa bilbaína Aída García Orio, de 28 años es educadora social, modelo de tallas grandes y activista contra la gordofobia. Ella misma ha sido, en muchas ocasiones, víctima de ese sistema que discrimina a las personas en función de su corporalidad. Sin tapujos, Aída afirma que es “gorda” y aunque admite que en muchos momentos de su vida ha luchado “para no serlo”, haciendo por ejemplo, “mil dietas desde muy pequeña”, ahora elige “mirarse bonito”.

Este miércoles 4 de marzo, se celebra el Día Mundial contra la Gordofobia, y a esta bilbaína le gustaría que como ella otros muchos optaran por esa elección. Claro que ‘mirarse bonito’ no es tan sencillo cuando la gordura está tan estigmatizada: “Es difícil tener una buena relación con tu cuerpo, sea como sea este, cuando desde niños nos dicen que ser gordo es algo malo y que genera tristeza”. Denuncia que la gordofobia es un problems sistémico que abarca desde el ámbito social, al laboral, pasando por el médico.

Aída quiere combatir “desde lo positivo” esa imagen “que nos han vendido” de la persona gorda que “vive tirada en su sofá, comiendo helado para combatir la tristeza, alimentándose de hamburguesas y no siendo deseada ni querida por nadie”.

“La sociedad tiene que mirarnos de otro modo”, clama esta defensora acérrima de la diversidad y de la idea de que no siempre “ser gordo significa estar enfermo”, sino que hay otros factores y “no siempre tenemos nosotros mismos la culpa de ser así”.

"Los gordos existimos"

Atrás quedan comentarios hirientes, no encontrar ropa de su talla en cualquier tienda, los trabajos en los que “como azafata me ponían a vender turrones, mientras mis compañeras ofrecían bebidas alcohólicas” o incluso los desfiles “a los que me invitaban y me pedían que me comprara yo el vestido porque no tenían mi talla”.

Admite que muchas personas se sorprenden cuando le oyen afirmar sin rodeos que “soy gorda”, pero también que muchas le han dado las gracias por hacerlo de ese modo. “Hace poco una mujer me escribió por redes para decirme que gracias a verme a mi ir al gimnasio, ella se había animado a hacerlo también, a pesar de que siempre lo había sentido como un espacio hostil”.

Aída defiende que su forma de vivir no se basa en hacer apología de ser gordo, “ni es lo mejor ni quiero que los demás sean también gordos”, pero “existimos”, puntualiza.

La Jappy Gallery de Bilbao, “un espacio super colorido y muy chulo”, será el escenario en el que Aída celebre este 4 de marzo sus jornadas antigordofobia, bajo el lema “Cuerpos que celebran, cuerpos que importan”, en las que habrá talleres y charlas para "celebrar lo que somos". "Se trata de un espacio diverso donde compartir, aprender y festejar, independientemente del cuerpo que habitemos o la edad que tengamos. Así que siéntete libre de acercarte y compartir esta experiencia con quien más quieras. Habrá charlas, talleres, momentos de diversión, momentos de reflexión… ¡y hasta un lunch! Las entradas estarán disponibles muy pronto, y el precio será de 8 € por persona para toda la jornada. Todo ello sin juicios, sin vergüenza y sin pedir perdón por existir. Solo reconectando con nuestros cuerpos desde la alegría, el autocuidado y el amor propio. Porque cuidarnos también es político y celebrarnos también es resistencia. No es solo un evento para hablar de gordofobia. Es un espacio para construir comunidad, escucharnos y recordar algo básico: nuestros cuerpos merecen respeto, descanso, placer y celebración", invita Aída en sus redes.