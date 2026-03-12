Redacción Andalucía 12 MAR 2026 - 06:30h.

El equipo de traumatología del Virgen Macarena utiliza guías personalizadas y reconstrucciones 3D para lograr una rotación ósea exacta de 16 grados

La técnica permite ensayar la operación en huesos impresos a tamaño real antes de intervenir a la paciente, de 15 años

Compartir







SevillaEl Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla ha dado un paso adelante en la cirugía pediátrica de alta complejidad al aplicar una técnica de vanguardia para corregir una deformidad ósea. La intervención, realizada a una paciente de 15 años, ha consistido en el uso de guías de corte personalizadas para solucionar una disfunción en la rodilla que le dificultaba gravemente la marcha. Este avance no solo supone un éxito clínico para el centro sevillano, sino que abre una nueva vía de precisión en el tratamiento de patologías óseas infantiles.

El proceso comenzó mucho antes de que la menor entrara en la mesa de operaciones. Para alcanzar la exactitud necesaria, el equipo médico realizó estudios previos de tomografía computarizada, lo que permitió reconstruir en tres dimensiones la anatomía específica de la rodilla de la niña. Gracias a esta imagen virtual, los especialistas pudieron planificar sobre la pantalla cada movimiento y cada corte, adaptando la cirugía a las particularidades únicas de su estructura ósea.

La verdadera innovación reside en la capacidad de transformar esa imagen digital en un objeto físico mediante la impresión 3D. El equipo de traumatología imprimió los huesos de la paciente a tamaño real, lo que les permitió ensayar la cirugía de forma extracorpórea. Esta práctica previa facilita que los médicos confirmen la corrección deseada y prueben las guías personalizadas antes de enfrentarse a la anatomía real de la menor, minimizando cualquier margen de error.

Precisión exacta en el quirófano

Esta metodología de trabajo aporta una previsibilidad que hasta hace poco era impensable en este tipo de correcciones. Al ensayar la intervención previamente, se aumenta drásticamente la seguridad y la eficacia de la cirugía real, optimizando los resultados funcionales para el paciente. En el caso de esta joven de 15 años, la meta era corregir una rotación interna de 16 grados, un gesto quirúrgico de extrema delicadeza que ahora ha sido posible ejecutar con éxito gracias a este soporte tecnológico.

La traumatóloga del centro sevillano y artífice de la intervención, Gloria Fernández, destaca que la guía personalizada es la que permite a los profesionales realizar el corte en el hueso en el lugar exacto. Esta herramienta no solo guía el bisturí, sino que facilita la colocación posterior de la placa necesaria para sujetar el hueso en su nueva posición. Sin esta tecnología, alcanzar una precisión tan específica en una rotación de 16 grados habría sido un reto mucho más complejo y con resultados menos predecibles.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El éxito de esta operación sitúa al Hospital Virgen Macarena a la vanguardia de la traumatología pediátrica, demostrando que la integración del diseño 3D en la medicina pública ya es una realidad con beneficios tangibles. Para la paciente, el resultado de esta cirugía supone recuperar la normalidad en algo tan básico como caminar, eliminando las limitaciones que su deformidad le imponía en plena adolescencia.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Un avance para la sanidad pública

La aplicación de esta técnica en Sevilla es el resultado de una apuesta por la innovación que busca, ante todo, la seguridad del paciente. Al reducir el tiempo de intervención y mejorar la exactitud de los resultados, se acortan también los plazos de recuperación y se evitan posibles complicaciones derivadas de cirugías menos precisas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este avance en la capital hispalense se suma a una lista de hitos médicos donde la tecnología de vanguardia ha sido clave para salvar la movilidad de los pacientes más jóvenes. En Andalucía, centros como el Hospital Reina Sofía de Córdoba ya han demostrado el potencial de la microcirugía al lograr que un niño recuperara la movilidad de su brazo gracias a un complejo trasplante de peroné. Son intervenciones que, al igual que en Sevilla, requieren de una planificación exhaustiva para garantizar el éxito en estructuras óseas que aún están en fase de crecimiento.