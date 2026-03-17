Las mujeres con dos o tres hijos presentan, de media, una mayor esperanza de vida

. La investigación ha sido liderada por la Universidad de Helsinki y el Instituto de Investigación Médica de la Fundación Minerva

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Un estudio ha relacionado el número de hijos y la edad a la que se tienen con su influencia en la salud y la longevidad de las mujeres. La investigación ha sido liderada por la Universidad de Helsinki y el Instituto de Investigación Médica de la Fundación Minerva.

El trabajo, publicado en la revista Nature Communications, se basa en el seguimiento de casi 15.000 mujeres nacidas entre finales del siglo XIX y mediados del XX. A partir de cuestionarios iniciados en los años 70 y un análisis continuado de su evolución vital, los investigadores han podido observar tendencias a largo plazo en su salud y mortalidad.

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Mayor esperanza de vida

Entre los principales resultados, destaca que las mujeres con dos o tres hijos presentan, de media, una mayor esperanza de vida. También influye el momento de la maternidad: los embarazos que se producen aproximadamente entre los 24 y los 38 años se relacionan con mejores indicadores de envejecimiento. En cambio, tener más de cuatro hijos se asocia con un envejecimiento biológico más acelerado y una menor longevidad. “Las decisiones a lo largo de la vida dejan una huella en el organismo”, subrayan los autores.

Uno de los hallazgos más llamativos es que las mujeres sin hijos también mostraban, en promedio, signos de envejecimiento más rápido que las mujeres con pocos hijos. No obstante, los investigadores advierten de que este resultado puede estar influido por factores externos, como el estilo de vida o condiciones de salud no controladas en el estudio.

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Además de los datos demográficos, el equipo analizó muestras de sangre de más de mil participantes para medir el llamado envejecimiento biológico mediante relojes epigenéticos. Este sistema permite detectar el deterioro celular antes de que se manifieste en enfermedades o mortalidad, y confirmó las tendencias observadas en los datos generales.

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Pese a los resultados, los expertos insisten en que las conclusiones deben interpretarse con cautela. Por ello, recalcan que estos hallazgos no deben utilizarse para orientar decisiones personales sobre la maternidad, que dependen de múltiples factores sociales, económicos y de salud.