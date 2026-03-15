Una intoxicación alimentaria obliga a suspender dos pases de un musical K-Pop en Granada

La compañía ha informado de la suspensión en un correo enviado a los espectadores

Alerta alimentaria por presencia de almendras no declaradas en el etiquetado de un pack de yogures de la marca Alteza

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La compañía Todo Teatro (CTME) ha suspendido este domingo la doble sesión que tenía programada del espectáculo 'Idols. La revolución K-POP Las Guerreras del Ritmo' por una intoxicación alimentaria. El espectáculo iba a contar con más de 4.000 asistentes.

La compañía ha informado de la suspensión en un correo enviado a los espectadores, al que ha tenido acceso EFE, y en el que ha trasladado la imposibilidad de ofrecer el espectáculo por una "indisposición" de parte del elenco principal, que ha sufrido una intoxicación alimentaria.

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"Desde la compañía Todo Teatro (CTME), que representa dicho musical, nos han trasladado la imposibilidad de poder llevar dicho espectáculo a cabo por indisposición repentina de parte del elenco principal, debido a una intoxicación alimentaria, lo que hace inviable el desarrollo de dicho espectáculo con unas mínimas garantías de calidad artística", explica Redentradas.

Anuncian que ofrecerán una preventa para los afectados

Las funciones de la tarde estaban programadas para las 17:00 y 20:00 horas, pero también había una a las 12:30. La primera se realizó pese a que parte del elenco ya estaban afectados por la alimentación alimentaria. Poco después, la productora ha informado de la cancelación a los asistentes de las sesiones de la tarde y de la gestión en las devoluciones del coste de las entradas.

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Redentras, el portal encargado de la venta de los pases, ha adelantado que la devolución del importe de las entradas se realizará a lo largo de este lunes día 16 de marzo, y que trabajan de manera "urgente" para encontrar otra fecha disponible para ofrecer el espectáculo.

Han anunciado además que ofrecerán una preventa para los afectados que estén interesados en comprar entradas para la nueva fecha.