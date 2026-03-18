Silvia Asiain 18 MAR 2026 - 16:20h.

Darío Antolín, alergólogo del Hospital Ramón y Cajal: "Este año gente que nunca ha desarrollado alergias puede hacerlo"

Cómo serán las alergias este 2026 tras tanta lluvia, según una experta: “Supondrá un desafío y habrá peores momentos”

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Solo quedan dos días para que empiece la primavera. Y con ella va a llegar la peor época para los alérgicos porque el invierno ha tenido mucha lluvia y los cambios de temperatura han sido bruscos. El año pasado se multiplicaron por cinco los niveles de polen en el centro de la Penínusla, algo que puede ser similar este año. En Madrid y Toledo se superarán los 6.000 granos de polen de gramíneas por metro cubico. Más de 8.000 se alcanzarán en Sevilla y Jaén mientras que Extremadura marcará los niveles más intensos. Los alérgicos ya temen los lloros, los moqueos, las mascarillas para ir por la calle. "Cada año estoy peor", reconoce una de las afectadas, y no le falta razón, porque este año estamos ante la tormenta perfecta para los que sufren alergias.

Darío Antolín, alergólogo del Hospital Ramón y Cajal no da buenas noticias. "Hay más contaminación, el cambio climático, más lluvia, es el cóctel perfecto. Incluso habrá gente que nunca haya tenido síntomas que puedan desarrollarlos".

La primavera será muy intensa en España

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) prevé una primavera especialmente intensa en España, con niveles de polen muy elevados, sobre todo de gramíneas en la zona centro, así como en Andalucía y Extremadura, mientras que en los litorales y Canarias la incidencia será más leve. "No solo hay que tener en cuenta los niveles de polen de gramíneas, sino también de otros tipos. Esto puede provocar un efecto sumatorio en los pacientes y aumentar la intensidad de los síntomas", señala Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica.

El plátano se sombra está empezando ahora.También se ha disparado la polinización de las cupresáceas y son los muchos pacientes que estos días acuden a consulta. Los síntomas se agravarán si estos meses llueve y sobre todo si hay tormentas porque fragmentan el polen. "Las proteínas que están en el interior del polen y que son la causa de la alergia llegan más fácil a la garganta, a la nariz y al bronquio", señala Belén de la Hoz, jefa del sercivio de alergología del Hospital Ramón y Cajal. En www.polenes.com se pueden consultar los niveles de polen.