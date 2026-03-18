Redacción Uppers 18 MAR 2026 - 19:05h.

Qué es el 'signo de Frank', la marca en la oreja que podría tener Leonardo DiCaprio y que indica un problema cardiovascular

Por qué los síntomas del párkinson son distintos en hombres y mujeres

Compartir







Leonardo DiCaprio sin duda acaparó todas las miradas en la gala de los Oscar, no solo por ser el protagonista de la película ganadora ‘Una batalla tras otra’ sino por una marca en su rosto que ha hecho saltar todas las alarmas entre algunos médicos.

Se trata de una pequeña marca en el lóbulo de la oreja que podría indicar un problema de salud cardiovascular, según informan desde la Sociedad Española de Cardiología. Se conoce como “signo de Frank” y es un pequeño pliegue que se forma en el lóbulo de la oreja y que puede ser la alerta de que hay un problema en el corazón.

PUEDE INTERESARTE La rutina diaria de 15 minutos que puede ayudar a bajar la presión arterial, según Harvard

Desde la Universidad de Santiago de Compostela ya publicaron en 2019 un estudio sobre este signo, al que calificaba como un “accidente anatómico” que podía tener hasta más de la mitad de la población adulta, independientemente del sexo. “Se presenta con más frecuencia en pacientes con valores patológicos de algunos factores de riesgo cardiovascular modificables y/o antecedentes de evento cardiovascular”, recoge en declaraciones el medio ‘Infobae’.

Un indicador clave para los médicos

En 2014 también se presentó un estudio en el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares que relacionaba la presencia de este pliegue con el riesgo de sufrir un infarto o un ictus. Al menos 300 personas participaron en este estudio. Les fotografiaron ambas orejas y las clasificaron según las características del pliegue y posteriormente estudiaron la historia clínica de aquellos que tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular. El 31% de los sujetos analizados tenían ese pliegue.

“El pliegue considerado como marcador de enfermedad cardiovascular es aquel cuya inclinación tiene 45 grados en ambas orejas”, afirma la doctora Claudia Rodríguez-López. “La forma del lóbulo de la oreja puede indicar al médico a simple vista que la persona podría sufrir una enfermedad cardiovascular o múltiples factores de riesgo cardiovascular. Por lo que, aquellas personas que presenten el pliegue y no hayan sido diagnosticadas con la enfermedad, se les recomienda hacerse un chequeo, porque es muy probable que sean hipertensos,