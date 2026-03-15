Cuando la familia duele: el auge del ‘no contacto’ de una generación que se atreve a cortar con sus padres

Guillermo García 15 MAR 2026 - 13:00h.

El libro 'El aniversario' de Andrea Bajani cuestiona la figura casi sagrada de la familia y su poder indivisible

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Hubo un tiempo —no tan lejano— en que la familia era un territorio sin salida. Podía ser áspera, controladora o directamente dañina, pero seguía siendo 'sagrada'. “Es tu madre”. “Es tu padre”. “La familia es lo primero”. Hoy algo se está moviendo. Y no es poco. Cada vez más adultos deciden tomar distancia o cortar la relación con sus padres para proteger su salud mental. Lo llaman 'no contact'. Contacto cero. Una expresión que suena quirúrgica y que, en el fondo, lo es: cortar para no infectarse más. No es una moda ni una ocurrencia generacional. Es un cambio cultural de fondo: la familia ha dejado de ser incuestionable.

Durante siglos —y especialmente en países de tradición católica como España o Italia— la familia funcionó como una autoridad moral total. No se elegía, no se discutía, no se abandonaba. Se obedecía. Punto.

La psicóloga María Puerta lo resume con una claridad que desarma: “Donde antes solo se podía obedecer y venerar a la familia que te había tocado, ahora podemos poner en entredicho si las cosas que nuestras familias piensan o dicen concuerdan con nuestras ideas o no”. Ese matiz es, en realidad, un terremoto. Porque cuestionar a los padres en culturas mediterráneas no era una diferencia de opinión: era casi una herejía doméstica.

¿Qué ha pasado? Varias capas de cambio superpuestas: la autonomía individual, la igualdad dentro de la pareja, la incorporación masiva de la mujer al trabajo y, sobre todo, algo más reciente y decisivo: el lenguaje de la salud mental. Hoy sabemos poner nombre a lo que duele.

Tenemos el conocimiento de que hay cosas que puede hacer el otro que nos pueden herir y que tenemos derecho a sentirnos heridos Pexel

“Tenemos el conocimiento de que hay cosas que puede hacer el otro que nos pueden herir y que tenemos derecho a sentirnos heridos y a entender que eso no está bien y no tenemos por qué estar ahí”, explica Puerta. Traducido al idioma de casa: el vínculo de sangre ya no justifica cualquier unión.

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Contra una atmósfera tóxica

Pocas novelas han retratado este desplazamiento con tanta precisión como 'El aniversario', del italiano Andrea Bajani. El narrador toma una decisión radical: deja de ver a sus padres durante años. Sin escenas grandilocuentes. Sin violencia explícita. Solo una atmósfera familiar opresiva, de esas que no dejan moratones pero sí dejan marca.

Ahí está la clave: el daño sin escándalo. El que durante generaciones no se consideró daño. La frase que condensa el libro es demoledora: “No era odio. Era supervivencia”. Bajani describe un hogar donde el amor existe pero no protege, donde la autoridad pesa más que el cuidado, donde el hijo vive en una alerta emocional permanente. Y el corte no aparece como rebeldía, sino como última defensa: “Separarme de ellos fue la única forma de no desaparecer”. Ese es el corazón del no contact: no se corta por falta de amor, sino por exceso de dolor.

No todas las familias difíciles son dañinas, claro. Pero hay una línea —a veces invisible desde fuera— que para quien la vive resulta clarísima. Puerta lo explica sin rodeos: “Lo que marca muchas veces si una familia es tóxica es el dolor que la persona siente”. Puede haber maltrato emocional, humillación, desprecio, control. O algo más sutil y devastador: la incapacidad de cambiar cuando el hijo expresa daño. Padres que oyen pero no escuchan. Que saben pero no modifican. Que insisten incluso más cuando el otro se queja. “Si un hijo dice que ciertos comportamientos no le gustan y nosotros, lejos de modificarlos, seguimos incidiendo en ellos, incluso para fastidiar, eso es un padre tóxico”.

Hay otro elemento incómodo: la experiencia no es objetiva. La misma familia puede ser llevadera para un hermano y asfixiante para otro. El sufrimiento, en esto, es radicalmente personal.

Los datos internacionales sugieren que el distanciamiento familiar es mucho más común de lo que se pensaba. Por ejemplo, en Estados Unidos alrededor de un 27 % de adultos reconoce estar distanciado de algún familiar cercano. No significa que haya más familias dañinas que antes. Significa que hoy se tolera menos el daño.

Una revolución silenciosa

La relación familiar ha cambiado de estatus: ya no basta con existir; tiene que ser vivible. Y eso, en culturas donde el mandato filial era casi religioso, es una revolución silenciosa. Puerta lo formula así: “El cambio ha sido paulatino y tiene que ver con la libertad y con el conocimiento de lo que no tenemos que asumir”.

Existe la fantasía del hijo que un día bloquea a sus padres y desaparece. En la realidad clínica ocurre lo contrario: el corte suele ser el final de una historia muy larga de intentos fallidos. Personas que han probado a hablar, a adaptarse, a minimizar, a esperar. Que han pedido cambios que no llegaron. Que han terminado sintiendo que la única variable modificable eran ellos mismos: su presencia.

El cambio ha sido paulatino y tiene que ver con la libertad y con el conocimiento de lo que no tenemos que asumir

“Han acumulado muchísimo sufrimiento a lo largo de su vida y han intentado modificar la relación sin éxito”, explica Puerta. Y en todo el proceso hay una emoción pegajosa que no se va: la culpa. “Siempre nos sentimos culpables de tener la piel demasiado fina o de no tolerar cosas que pasan en casa”.

Cortar con los padres no es solo cortar con personas; es romper el mandato cultural más antiguo que existe. El no contact no borra el vínculo psicológico. Lo convierte en ausencia. Y eso genera un duelo raro, sin funeral y sin cierre. “No es la pérdida de la familia que tienes, sino de la familia que te hubiera gustado tener”.

Los padres siguen vivos en el mundo, pero ya no en tu vida. Y esa paradoja deja preguntas que tardan años en apagarse: por qué a mí, por qué no pudieron ser de otra manera, por qué no bastó con quererlos.

Hoy la pregunta ya no es “¿cómo no vas a querer a tus padres?”, sino otra mucho más incómoda y más honesta: ¿puede una relación de sangre ser dañina? La respuesta contemporánea —cada vez más visible— es sí. Y en ese reconocimiento hay algo que hace apenas unas décadas habría sonado sacrílego: que protegerse también puede ser un acto de amor propio. O, como escribe Bajani, la definición más limpia del no contact: “Separarme de ellos fue la única forma de no desaparecer”.