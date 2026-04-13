El Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Bellvitge ha sido el encargado de la extirpación de los dos cánceres de páncreas

Se trata de la primera vez que se realiza esta técnica en España

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El Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Bellvitge, en Barcelona, ha extirpado dos cánceres de páncreas "hasta ahora inoperables" con doble bypass, venoso y arterial, según ha informado el centro en un comunicado este lunes 13 de abril.

Se trata de la primera vez que se realiza esta técnica en España y tiene lugar meses después de que la misma unidad llevara a cabo "de forma pionera" la extirpación de un tumor de páncreas con un bypass venoso intraoperatorio.

Cánceres inoperables

La resección de un cáncer de cabeza de páncreas mediante este tratamiento, implica que antes de iniciar la extirpación del tumor se realice la derivación provisional del riego sanguíneo con un bypass entre la vena que recoge sangre del intestino y la vena cava, también conocido como 'shunt'.

De esta forma, la sangre puede seguir circulando durante el tiempo que dura la extirpación del tumor, lo que evita que el intestino y el hígado sufran durante la intervención.

Pocos meses después de que un equipo encabezado por el jefe de sección de Cirugía del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Bellvitge e investigador del Idibell, el doctor Juli Busquets realizara con éxito por primera vez en España la resección de un tumor de páncreas con un 'shunt' venoso intraoperatorio, ahora ha intervenidos dos casos todavía más complejos con doble bypass.

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El doctor ha explicado que el equipo ha empleado esta técnica porque el cáncer "afectaba también a la arteria hepática", casos que se conocen como cánceres de páncreas localmente avanzados porque los tumores se han enganchado a ramificaciones venosas o arteriales y que, en su mayoría, eran considerados inoperables.