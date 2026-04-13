Patricia Martínez 13 ABR 2026 - 04:30h.

Sanitarios se han unido para defender la importancia de la receta médica en la prescripción

Los farmacéuticos recuerdan que la automedicación puede conllevar riesgos para la salud

Compartir







A CoruñaFarmacéuticos, médicos, odontólogos y podólogos coruñeses se han unido bajo el lema “Todos para una y una para todos” en defensa de la receta médica para la prescripción de los medicamentos.

Los profesionales sanitarios coinciden en la necesidad de concienciar a la población de la importancia de medicarse “con receta” e insisten en la importancia de tomar aquellos medicamentos que así lo requieran siempre bajo prescripción médica.

Y lo han hecho de una manera muy gráfica. Todos ellos se han unido en una campaña, recientemente presentada, donde muestran entre todos una enorme receta médica con todos sus campos requeridos, en una campaña grabada desde un lugar tan simbólico como la antigua botica de San Martín Pinario, en el Museo Diocesano de Santiago de Compostela.

Seguridad, responsabilidad y confianza

Desde el Colegio de Farmacéuticos coruñés, Sara Catrain González, recuerda que los medicamentos son seguros y curan enfermedades cuando se utilizan adecuadamente, de ahí la importancia de la receta: “Es una herramienta sanitaria fundamental: una receta bien hecha protege al paciente, no es burocracia sino seguridad clínica”, apunta.

La automedicación por el paciente sin el consejo de un farmacéutico , en los medicamentos que no requieren receta médica, o la prescripción de un médico, en los que requieren receta médica, puede conllevar riesgos para la salud como falta de eficacia o toxicidad por no tomar correctamente el medicamento, aparición de resistencias en el caso de antibióticos, interacción con otros medicamentos que se estén tomando o incluso enmascarar síntomas que puedan llevar a un retraso en el diagnóstico de una enfermedad, recuerdan los farmacéuticos promotores de esta campaña.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, la iniciativa servirá para recordar a la población que los medicamentos son seguros y eficaces si se usan correctamente. “Al margen de la correspondiente receta, debemos tener en cuenta para qué se nos prescribe cada tratamiento, para facilitar la adherencia, conocer su duración y dosis, y aclarar cualquier duda que nos surja con un profesional sanitario”, aclaran desde el colegio. “Nunca debemos tomarlos por recomendación de terceros o siguiendo pautas de influencers o páginas web de dudosa credibilidad”, recuerdan.

"Exigir la receta es un acto de responsabilidad", como recuerdan los sanitarios

La presidenta del Colexio de Podólogos de Galicia, Ana Requeijo Constenla, ha destacado que este tipo de acciones divulgativas aportan seguridad al paciente y confianza en los profesionales de la salud, señalando que “exigir la receta oficial es un acto de responsabilidad y una garantía profesional”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“Los colegios sanitarios compartimos ética profesional y eso nos permite actuar unidos”, también, recordó que “esta iniciativa aporta claridad, rapidez, trazabilidad y seguridad a los pacientes”, añade el presidente del Colegio de Odontólogos de A Coruña, José María Suárez Quintanilla.

“Los medicamentos no son una cosa cualquiera: requieren cautela y control”, recuerda Luciano Vidán, médico del colegio de Médicos coruñés. Además, “una receta bien cumplimentada garantiza que el tratamiento es adecuado para ese paciente”, apunta.

El material de la campaña está presente ya estos días en todas las farmacias de la provincia de A Coruña y en las redes sociales.