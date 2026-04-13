Asun Chamoso 13 ABR 2026 - 05:30h.

El CREBA de Torrelameu acoge un curso pionero en España con el robot Da Vinci

Los alumnos practican técnicas de cirugía de tórax y de urología con cerdos

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LleidaEl Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada (CREBA), dedicado a la investigación y formación en modelo animal, acoge un curso pionero en España en el que personal sanitario puede acceder de forma libre a realizar una preparación en modelo porcino en cirugía con profesionales de alto nivel. "Es un curso pionero de cirugía robótica con el robot Da Vinci. La versatilidad es que se hace en modelo porcino con un cerdo anestesiado, que es el que más se parece al humano, y los alumnos pueden practicar como una cirugía real", explica Jaume Pelegrí, coordinador de urología de Clínic Lleida y la clínica Mi Nova Aliança.

La cirugía robótica está cada vez más extendida sustituyendo a la laparoscópica. Se trata de la cirugía mínima invasiva más avanzada con grandes ventajas: "Tiene más calidad de imagen, mejor calidad de disección, menos tendencia al sangrado, incisiones más pequeñas, recuperación más rápida para el paciente y menos fatiga para el cirujano y eso se traduce en cirugía de calidad", detalla Pelegrí. Y añade: "Se meten unos tubos cilíndricos metálicos de 8 milímetros que el cirujano controla desde fuera y sentado a través de una consola donde se ven imágenes en 3D. Tiene una calidad de imagen 20 veces superior a la imagen real. Y además, se pueden hacer movimientos que superan la movilidad de la mano humana superiores a 360 grados".

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La formación del curso consiste primero en clase teórica con conceptos básicos de cirugía robótica, se practica en modelo porcino y en un simulador, se hacen operaciones virtuales. Para finalizar, los alumnos asisten a una intervención real. Esta primera vez, los asistentes han probado la cirugía de tórax y de urología. En este último caso, lo imparte Jaume Pelegrí: "Se enseña a extirpar un tumor de riñón, luego extirparlo entero y se practica, como si fuera humano, cirugía de próstata o vejiga, resolver complicaciones como control de hemorragias o reconstruir la vía urinaria".

Menos estrés físico y psicológico para los profesionales

El uso del robot Da Vinci reduce el estrés físico y psicológico de los profesionales porque operan sentados. "No es lo mismo operar tres horas de pie que sentado con una calidad de imagen muy buena y que permite unos movimientos casi imposibles con las manos", asegura Pelegrí. Un tipo de cirugía poco extendida por el alto coste de su adquisición, mantenimiento y el reemplazo frecuente del material.

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Uno de los profesionales que se ha apuntado es Manuel Gutiérrez, urólogo hospital Viamed de Sevilla: "Lo bueno es que somos pocos alumnos y se hace mucha cirugía dentro del cerdo y se aprende muchas técnicas". En su caso, se está formando para adelantarse a la llega el Da Vinci a su centro hospitalario. "Estoy ganando tiempo para cuando llegue el robot. La acreditación será más rápida y podremos empezar a funcionar lo antes posible".

Al final de año, serán los próximos cursos de formación y ya tienen lista de espera.