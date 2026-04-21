El Congreso inicia la tramitación de una ley del PSOE para igualar la crioconservación de óvulos y semen

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El Congreso tramitará una proposición de ley del PSOE que pretende equiparar la regulación de la crioconservación de óvulos con la del semen, permitiendo que puedan mantenerse en los bancos durante toda la vida de las mujeres y que sean ellas quienes decidan cuándo destruirlos.

Objetivo de la iniciativa

A falta de votación definitiva, solo Vox se ha opuesto a su toma en consideración. La propuesta busca eliminar las limitaciones actuales a la capacidad de decisión de las mujeres y evitar la acumulación de cientos de miles de preembriones en los centros de fertilidad.

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La diputada socialista Margarita Martín ha defendido que la reforma no es un simple ajuste técnico, sino que aborda cuestiones de libertad, igualdad y autonomía, planteando por qué una mujer no puede decidir sobre sus ovocitos como un hombre sobre sus gametos.

El texto propone que los óvulos puedan conservarse durante toda la vida de la persona, sin depender de decisiones médicas para su destrucción. Además, encarga al Ministerio de Sanidad revisar la normativa vigente para adaptarla a los avances científicos y reducir el almacenamiento masivo de preembriones.

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Posición de los grupos políticos

La mayoría de los grupos parlamentarios ha respaldado la iniciativa. El Partido Popular ha coincidido en que la ley actual genera desigualdad, ya que los hombres pueden decidir fácilmente sobre la destrucción de semen, mientras que las mujeres necesitan informes médicos y más trámites, lo que provoca incertidumbre y costes prolongados. No obstante, ha criticado el momento elegido para presentar la propuesta.

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Desde Sumar se ha calificado como una deuda pendiente con las mujeres, mientras que ERC ha denunciado un “tutelaje inaceptable” sobre las decisiones femeninas. En la misma línea, PNV ha señalado que el marco legal actual está desfasado y limita la autonomía de las mujeres, y Podemos ha defendido que la reforma corrige una desigualdad evidente.

Por el contrario, Vox ha rechazado la proposición, acusando a los socialistas de presentar como feminista una medida que, a su juicio, busca resolver problemas de las clínicas de fertilidad y criticando su impacto en la maternidad.