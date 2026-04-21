Las prótesis mamarias no son eternas: en una de cada diez pacientes el implante está roto en 10 años

Silvia Asiain 21 ABR 2026 - 17:01h.

Los expertos alertan de la necesidad de hacerse revisiones periódicas, porque hay casos en los que se necesita una nueva cirugía

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La silicona de una prótesis mamaria se va deteriorando con el tiempo y puede acabar en un órgano o provocando un problema serio de salud. Por eso, es tan importante hacerse revisiones periódicas, porque hay casos en los que se necesita una nueva cirugía.

Informativos Telecinco es testigo de algunas de estas revisiones que los expertos recomiendan para las más jóvenes, que en muchos casos creen que los implantes mamarios son para toda la vida. A Lara le hacen una una ecografía para comprobar el estado de sus implantes mamarios. La imagen evidencia que no se han deteriorado, pero los médicos alertan de que cinco años después de la cirugía deben comenzar las revisiones para detectar cualquier anomalía.

El riesgo es que la silicona pueda migrar a los ganglios de la axila u otros órganos, lo que es un riesgo para la salud.

Mas de un millón de mujeres llevan implantes y los cirujanos quieren concienciar sobre todo a las más jóvenes. Las prótesis de ahora son más seguras, pero son necesarios los controles.La seguridad a largo plazo de los implantes depende estrictamente de los controles periódicos. Según información de Breastcancer.org, la ruptura de implantes de silicona suele ser silenciosa, ya que el gel es espeso y sale lentamente. Por ello, explican que la FDA recomienda realizar una resonancia magnética (MRI) a los tres años de la cirugía y luego cada dos años para detectar problemas.

La ruptura del implante es fundamentalmente asintomática. Esto refuerza la necesidad de no saltar las revisiones médicas programadas. Los estudios mamarios deben indicarse con la misma frecuencia que en las pacientes sin implantes. La presencia de implantes no es causa suficiente para modificar lo habitual.