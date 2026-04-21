Candela Hornero Madrid, 21 ABR 2026 - 13:28h.

Un estudio del VHIO relaciona la dieta, el tabaco y la exposición a un pesticida con el cáncer colorrectal en menores de 50 años

Una vacuna experimental muestra resultados esperanzadores para prevenir el cáncer de colon en personas con alto riesgo

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Más de 44.500 personas recibieron el diagnóstico de cáncer colorrectal en 2025, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Es el más frecuente en el conjunto de ambos sexos y supone el 15,1% de todos los nuevos casos de cáncer en la población española.

Más del 90% de los pacientes supera los 50 años, con una edad media de presentación cercana a los 70 años. Sin embargo, está aumentando la incidencia en jóvenes (25-49 años), con un incremento de la mortalidad. En Estados Unidos, es ya la principal causa de muerte por cáncer en hombres menores de 50 años y la segunda en mujeres menores de 50 años.

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Este incremento se ha asociado a factores como la dieta, el estilo de vida, los contaminantes y la radiación, entre otros, y los investigadores siguen profundizando en ello. Ahora, un estudio del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) identifica por primera vez la huella del exposoma —el conjunto de exposiciones ambientales y de estilo de vida— en el cáncer colorrectal en pacientes menores de 50 años a través de cambios epigenéticos.

Los investigadores han analizado las marcas epigenéticas en pacientes jóvenes (menores de 50 años) con cáncer colorrectal y lo han relacionado con factores de riesgo como la dieta, el tabaco y la exposición a un herbicida de uso extendido, el picloram. Esta investigación se ha publicado hoy en la revista Nature Medicine y está liderada por José Antonio Seoane, jefe del Grupo de Biología Computacional del Cáncer del VHIO.

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¿Qué son las marcas epigenéticas?

Según explica el investigador Seoane, la epigenética es "un sistema que sirve para activar o desactivar los genes sin cambiar la secuencia del ADN. Un ejemplo es la metilación, una pequeña marca química que se coloca sobre el ADN".

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"Si imaginamos el genoma como un libro, las marcas epigenéticas no cambian el texto, sino que funcionan como post-its o marcadores que señalan qué capítulos se deben leer y cuáles se deben saltar", señala. "Además, estos post-its pueden añadirse o quitarse según el entorno y el estilo de vida —la alimentación, el estrés o la exposición a tóxicos—, influyendo en cómo se interpreta el mismo libro a lo largo del tiempo".

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"En este estudio, nos propusimos explorar los componentes del exposoma que podrían contribuir al desarrollo del cáncer colorrectal en personas jóvenes, en comparación con el cáncer colorrectal diagnosticado en edades más avanzadas, utilizando marcadores epigenéticos", añade.

Para ello, el equipo de investigación creó puntuaciones de riesgo basadas en marcas epigenéticas del ADN (metilación) que reflejan la exposición a factores como el estilo de vida y el entorno. Utilizaron datos de The Cancer Genome Atlas (TCGA) y confirmaron los resultados en otros nueve grupos independientes de pacientes. Posteriormente, compararon estas puntuaciones entre pacientes con cáncer colorrectal de inicio temprano y mayores de 50 años.

El impacto de la exposición al pesticidas picloram

"En este análisis observamos que había diferencias significativas en las firmas epigenéticas asociadas a dieta, tabaco y exposición a pesticidas", afirma la Dra. Silvana Maas, investigadora postdoctoral del Grupo de Biología Computacional del VHIO y primera autora de este estudio.

"Entre los pesticidas destacó una señal muy clara de correlación entre la exposición al pesticida picloram y el cáncer colorrectal de inicio temprano", añade.

Según explica, el picloram es un herbicida que se empezó a utilizar a mediados de la década de los 60 en EE. UU. y Latinoamérica —su uso está muy restringido en Europa—, por lo que las personas que actualmente presentan cáncer colorrectal de inicio tardío no habían estado expuestas durante su infancia, mientras que los casos de inicio temprano sí lo estuvieron durante una mayor parte de su vida, lo que podría explicar las diferencias en el desarrollo del cáncer.

"En todo caso", asegura, "será necesario seguir investigando para confirmar si la exposición al picloram está realmente detrás del desarrollo temprano del tumor". Con esta afirmación coincide Robin Mesnage, investigador visitante del King's College de Londres, en declaraciones a Science Media Center. "Se trata de un trabajo innovador, con análisis minuciosos. Su valor científico es evidente. Sin embargo, este estudio muestra asociaciones, no causalidad".

"La señal para el picloram es interesante, pero la exposición no se midió directamente en los sujetos. Por lo tanto, no podemos concluir que el picloram cause estos cánceres", aclara. "Además, debemos tener en cuenta la naturaleza de la propia sustancia. No se ha encontrado que el picloram tenga propiedades carcinógenas en las pruebas regulatorias. Sin embargo, históricamente solía estar contaminado con sustancias carcinógenas como el hexaclorobenceno.

"Es posible que cualquier efecto observado se debiera a esta contaminación y no al picloram en sí, un problema que debería haberse resuelto en gran medida en la fabricación moderna. Siempre es importante recordar que las exposiciones en el mundo real no solo implican el ingrediente activo, sino también los coformulantes y los posibles contaminantes", incide.

Indica que, en general, "se trata de un estudio fascinante y bien realizado que plantea una hipótesis plausible. No obstante, se necesita más trabajo, concretamente con datos de exposición directa y diseños longitudinales, antes de establecer afirmaciones causales".

Seoane concluye que los hallazgos de su trabajo "no solo identifican componentes del exposoma a partir de huellas epigenéticas que podrían contribuir al desarrollo del cáncer colorrectal, especialmente en personas jóvenes, sino que también sientan una base sólida para abordar las exposiciones ambientales y los factores relacionados con el estilo de vida con el fin de reducir el riesgo, destacando la importancia de impulsar intervenciones preventivas tanto a nivel individual como de políticas públicas".