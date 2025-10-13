Claudia Barraso 13 OCT 2025 - 17:23h.

Victoria Beckham ha confesado el motivo por el que decidió quitarse sus implantes mamarios al iniciar en el mundo de la moda

Victoria Beckham detalla su larga lucha contra los trastornos alimentarios: "Nada era suficiente"

Compartir







Victoria Beckham ha revelado el motivo por el que decidió retirarse los implantes mamarios. Una decisión que se suma a la de muchas modelos y actrices. Los motivos van mucho más allá de lo estético e incluso de la salud. Es una cuestión de moral y respeto como también explicó hace unos días la actriz Alyssa Jayne Milano.

La diseñadora y empresaria decidió quitarse sus implantes y lo hizo en su momento sin dar ningún tipo de explicación para hacerlo unos años después en una entrevista con ‘The Sun’. La exintegrante de las ‘Spice Girls’, aseguró al medio que lo hizo para que pudiese ser tomada más en serio dentro del mundo de la moda. Se trataba de una cuestión de respeto, que la pudieran reconocer por cómo era ella realmente.

Además, confesó que una de las personas que le impulsaron a realizarse otra intervención para quitarse los implantes fue el diseñador francés Ronald Mouret: “No sé dónde fueron esos senos, pero se fueron. Definitivamente eso fue por trabajar con Roland. Es estupendo y no tendría carrera si no fuera por él”. La mujer del exfutbolista recordó cómo la etapa trabajando con él, fue una gran ayuda para impulsar su autoestima: “Fue un cambio que surgió de una necesidad de ser tomada más enserio. No sabía quién era yo”.

El diseñador francés supo ver su potencial en su naturalidad y no dudó en apostar por ella y en darle uno de los mejores consejos que le podían dar en el mundo del modelaje y de la moda: ser tal y cómo es ella. “Creo que Ronald fue quien me animó a ser solo yo, a no sentir que tenía que ser esa persona que era. Simplemente me ayudó a suavizar las cosas”, dijo para la entrevista. A partir de este cambio, Victoria pudo crear su propio sello homónimo con las colecciones de 2008. En su documental recientemente estrenado, también habló de esta etapa de su vida llena de cambios.

El paso del mundo de la música al mundo de la moda

El paso del mundo musical a la moda estuvo marcado por grandes cambios. Cuando inició en la industria, en los años 90 y 2000, fue cuando se sometió a todos los retoques estéticos. Sin embargo, cuando comenzó a modelar, su mentalidad cambió con ayuda de este diseñador: “Ronald vio algo, no sé qué, pero conectamos y él confió en mí. Fue muy honesto y duro. No le importaba si me gustaba lo que me decía, simplemente me lo decía”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De la misma manera, en el documental también habló de su experiencia tras pasar por un trastorno alimenticio. “Cuando tienes un trastorno te vuelves muy bueno mintiendo. Nunca hablé de ello públicamente, Te afecta mucho cuando te dicen constantemente que no eres suficiente. Supongo que eso me ha acompañado toda la vida”. Victoria Beckham confesó que la exposición pública en su etapa de cantante no fue fácil. Recibía muchos comentarios sobre su cuerpo y sobre su apariencia, por lo que decidió someterse a varios retoques y operaciones estéticas.

Algo de ello todavía le acompaña en su día a día. Después de muchos años, de haber avanzado en su carrera profesional y de haber formado una familia que ahora enfrenta una división con su hijo Brooklyn, Victoria afirma que todavía padece algunos problemas con la exposición que le hace no ser cómo realmente es. “En cuanto veo una cámara, me transformo. Se levanta la barrera, me pongo la armadura y ahí es cuando aparece esa persona que no sonríe. Soy muy consciente de eso”.