Las comunidades de propietarios pueden prohibir a estos fumar en sus balcones y terrazas

La ley de propiedad horizontal "permite una acción de cesación contra todos aquellos propietarios que realizan estas acciones molestas, insalubres, o peligrosas"

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Por si no lo sabían, con la última ley, las comunidades de propietarios pueden prohibir a los vecinos fumar en las terrazas o balcones de las viviendas. Que sean de propiedad privada no los exime de la ley si el comportamiento del propietario o inquilino genera molestias.

Fumar en tu propio balcón no está prohibido. No se está haciendo nada ilegal, pero cuando ese humo afecta a otros vecinos la situación cambia.

Hablamos de casos muy extremos. De humo constante, ceniza o colillas que terminan siendo un problema para el vecino. "Si a la mayoría le molesta, lo normal es que se tomen cartas en el asunto, pero no es lo habitual, en una comunidad de propietarios puede haber muchos fumadores, por lo tanto no esfácil lograr ese acuerdo", explica Manuela Julia Martínez, vicepresidentea del Colegio de Administradores de Fincas.

Pero el balcón es un espacio privado. Estoy en mi casa y tengo derecho a fumar. Pero si se cruzan ciertos límites la comunidad puede actuar. No está prohibido, pero puede haber limites. "Se necesitan pruebas fotográficas, por ejemplo, como en todo procedimiento judicial se tendrán que probar los hechos y eso es complicado", argumenta Alberto Torres, del Colegio de la Abogacía de Madrid.

Todo esto lo avala la ley de propiedad horizontal. "Permite una acción de cesación contra todos aquellos propietarios que realizan estas acciones molestas, insalubres, o peligrosas", destaca Torres.

Hablamos de situaciones nocivas o peligrosas, situaciones específicas, no tanto prohibir. Es más, por convivencia no hagas eso o intenta hacerlo de otra manera". Es vivir en sociedad a base de acuerdos