María Alonso| EFE 26 ABR 2026 - 18:15h.

'Homo imperfectus' es un libro de divulgación en el que relata cómo y por qué el ser humano ha "saboteado" millones de años de evolución

Esta médica es conocida como 'Traumatóloga Geek' en redes, donde acumula casi un millón y medio de seguidores

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La traumatóloga y divulgadora Inés Moreno, que acaba de publicar el libro 'Homo imperfectus', sostiene que el ser humano vive hoy en un entorno para el que no está biológicamente diseñado, lo que favorece la aparición de ciertas enfermedades y ha convertido el cuidado de la salud en un esfuerzo consciente.

"Hace 30 o 40 años vivir sano era lo normal, porque todos los trabajos eran físicos y tenías que comer comida natural porque no quedaba otra. Pero de repente nos han soltado en un mundo en el que tenemos un ascensor en la puerta de casa, vamos al trabajo con nuestro vehículo y tenemos comida precocinada", afirma en una entrevista con EFE.

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Esta es una de las ideas que resalta en 'Homo imperfectus', un libro de divulgación en el que relata cómo y por qué el ser humano ha "saboteado" millones de años de evolución y cómo algunas de nuestras dolencias se explican por ese desajuste entre nuestra biología y la vida moderna.

Nos atrae lo que antes escaseaba

Esta médica conocida como 'Traumatóloga Geek' en redes, donde acumula casi un millón y medio de seguidores, señala a EFE que en la actualidad nos atraen alimentos que tradicionalmente han sido escasos, como el azúcar, la grasa o la sal.

Explica que, en términos evolutivos, disponer de estos nutrientes suponía una ventaja, ya que en determinados contextos su consumo podía ser clave para la supervivencia.

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Hoy en día el organismo mantiene una respuesta similar de atracción hacia esos nutrientes, aunque, como advierte Moreno, su consumo en exceso resulta perjudicial para la salud.

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No obstante, precisa que las papilas gustativas tardan unas dos semanas en renovarse, por lo que "la buena noticia" es que el paladar puede adaptarse en poco tiempo a una dieta con menor presencia de alimentos ultraprocesados o hiperpalatables.

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Las limitaciones de los partos "naturales"

Como detalla Moreno, el cuerpo humano es el resultado de una evolución progresiva a la que se han ido incorporando pequeñas mejoras. Esto ha dado lugar a ciertas limitaciones anatómicas, como la estrechez de la pelvis.

En este sentido, cuestiona la "moda" de que algunas mujeres decidan dar a luz en lugares remotos en la naturaleza.

Moreno señala que, a diferencia de los primates -cuyas crías salen con la cabeza mirando a la madre y esto permite que esta se pueda autoasistir-, en el ser humano la estrechez de la pelvis lo impide. Por ello, la forma natural de dar a luz en la especie humana es en compañía.

"Si tú defiendes la forma 'natural', realmente es una paradoja que te vayas sola a mitad del campo", comenta antes de añadir que parir lejos de un centro sanitario puede acarrear complicaciones graves tanto para la madre como para el bebé.

El ejercicio, un pilar fundamental

Desde esa perspectiva evolutiva, Moreno recuerda que el ser humano no está diseñado para llevar una vida sedentaria. Lamenta que en las redes sociales haya mensajes que "asusten" a la hora de practicarlo, ya que sus beneficios cuentan con evidencia científica sólida en todas las especialidades médicas.

Reprueba, por ejemplo, el mito de que la gente mayor no deba correr, ya que con una preparación progresiva y adecuada la actividad física es beneficiosa a cualquier edad.

En esta línea, la autora de 'Homo imperfectus' añade que en la consulta ve a muchos pacientes preocupados por tomar suficiente calcio.

Pero precisa que realizar ejercicio es clave para asimilarlo: "Al no darle uso al hueso, el cuerpo ahorra, no integra el calcio y lo elimina. Los astronautas, como no usan sus huesos, prácticamente los orinan, porque todos los componentes del hueso van a la sangre y de la sangre a la orina".

El riesgo de las "verdades absolutas"

En este contexto la traumatóloga advierte que en las redes sociales se difundan muchos mensajes como si fueran "verdades absolutas".

Esto, asegura, puede resultar "muy peligroso" ya que en medicina los casos dependen de las circunstancias individuales de cada persona.

Moreno pone como ejemplo los suplementos alimenticios: "No son inocuos. Pueden servir para un 10 % de la población, pero no son para todo el mundo ni para tomarse sin control", asevera.

Como concluye la especialista, que presenta su libro en la Feria del Libro de Granada el 28 de abril, su consumo sin recomendación médica ni control analítico puede resultar contraproducente e incluso agravar determinadas enfermedade