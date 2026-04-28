Los autores del trabajo no informaron de su vinculación empresarial con una compañía dedicada al desarrollo de terapias oncológicas

El equipo de Mariano Barbacid, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ha eliminado en ratones el cáncer de páncreas más común

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La revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha retirado el estudio liderado por el investigador Mariano Barbacid en el que se presentaban resultados prometedores contra el cáncer de páncreas en modelos animales. La decisión llega tras varios meses de revisión interna y se fundamenta en la existencia de un conflicto de intereses que no fue declarado en el momento de la publicación.

Según han señalado los editores, los autores del trabajo, entre ellos Barbacid y parte de su equipo, no informaron de su vinculación empresarial con una compañía dedicada al desarrollo de terapias oncológicas, lo que supone una omisión relevante en los estándares de transparencia científica. Fuentes del equipo investigador han reconocido el error y han indicado que el estudio ha sido remitido de nuevo a la misma revista, esta vez incluyendo dicha información, con el objetivo de que pueda ser reevaluado.

¿Quién es Mariano Barbacid?

Estudiante de Ciencias Químicas, con especialidad en Bioquímica, en la Universidad Complutense de Madrid, Barbacid se doctoró en el Instituto de Biología Celular del CSIC en 1974, año en el que obtuvo una beca Fulbright que le permitió trasladarse al Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI), en Bethesda (Maryland).

Tras unos años trabajando en el campo de los virus tumorales, formó su propio grupo de investigación en el Laboratorio de Biología Celular y Molecular del NCI en 1978.

Cuatro años más tarde, uno de sus primeros hitos: aislar por primera vez un gen humano mutado capaz de causar cáncer, el oncogén H-RAS, implicado en tumores de vejiga. Se considera el nacimiento de la oncología molecular porque sentó las bases genéticas del desarrollo tumoral.

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En 1986, identificó y reprodujo el gen TRK, esencial para el mantenimiento de las funciones neurológicas, y posteriormente descubrió la familia de proto-oncogenes TRK, receptores funcionales de las neurotrofinas, fundamentales para la supervivencia neuronal.

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Durante la década de 1980, Barbacid dirigió la Sección de Oncología y Desarrollo del Programa de Investigación Básica del Instituto Nacional del Cáncer en Frederick (EE. UU.) y más tarde fue director del Departamento de Biología Molecular en Bristol Myers Squibb, donde impulsó el desarrollo de fármacos dirigidos a dianas específicas.

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El equipo de Mariano Barbacid, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha eliminado en ratones el cáncer de páncreas más común, el adenocarcinoma ductal, y lo ha hecho, con una terapia combinada de tres fármacos que evita la aparición de resistencias y que no tiene efectos secundarios importantes.