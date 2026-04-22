El artista Dani Miquel anuncia que tiene cáncer y que tratará de seguir normal: “Mientras pueda seguiré actuando”
El cantante de l´Alcúdia ha subido una publicación en redes sociales donde explica cómo se encuentra
“Hola amigos, familias y niños y niñas. Quiero deciros algo importante. Los médicos han detectado un linfoma, que también puede llamarse bulto, también un tumor, o también cáncer”.
Con estas duras palabras, llenas por otro lado de sentimiento, ternura y ese toque de desenfado que lo caracteriza y con el que se hace querer tanto, el artista Dani Miquel ha anunciado en redes sociales que no pasa por un buen momento de salud y que durante un tiempo tendrá que lidiar con una batalla que le ha tocado y que, por tanto, no sabrá si podrá acudir a las citas con su querido público, aunque lo intentará: “Voy a tratar de vivir una vida normal, y seguir actuando mientras paso por tratamiento, pero los viajes de ida y vuelta al hospital serán numerosos, y puede que finalmente tenga que suspender algunas actuaciones”, continúa su comunicado.
El artista de l´Alcúdia, uno de los nombres más reconocidos de la música en valenciano, ha hecho las delicias de grandes y pequeños a lo largo de su carrera pero ahora su cuerpo le ha pedido un “respiro” y así lo ha comunicado: “Estoy en buenas manos y me siento bien, pero ahora mismo mi cabeza es un desastre, física y emocionalmente”, confiesa en su publicación más amarga.
El artista, que a lo largo de los años ha colaborado con escuelas y proyectos culturales para acercar la lengua y las tradiciones valencianas a las nuevas generaciones, asegura que está en buenas manos y se encuentra bien, así como que va a tratar de vivir una “vida normal”.
Y sin perder ni un ápice de su característico optimismo añade: “En este momento todo va adelante, y mientras pueda seguiré actuando, cantando y bailando con vosotros, que es lo que me hace feliz. Mira, eso mismo es lo que quiero para vosotros, que seáis felices”, concluye en su comunicado.
Los espectáculos de Dani Miquel, que tan populares se han hecho en la Comunidad por su carácter lúdico y participativo, no pueden ser ahora una prioridad para este artista que ha hecho disfrutar durante años a familias enteras y que ahora no han tardado en llenar su perfil de Instagram de mensajes de apoyo y de ánimo.