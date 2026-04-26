Muere a los 38 años Paloma Bonilla, la influencer que quedó en silla de ruedas por una negligencia médica

La influencer iba en silla de ruedas por una negligencia médica que ocurrió durante una operación de columna en 2016

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La creadora de contenido latinoamericana, Paloma Bonilla, ha muerto a los 38 años. Tal y como explican algunos medios locales, su fallecimiento estaría relacionado con un infarto de miocardio, pero no hay confirmación oficial al respecto. Paloma Bonilla se había convertido en un referente tras sufrir varias complicaciones de salud.

La influencer iba en silla de ruedas por una negligencia médica que ocurrió durante una operación de columna a la que se sometió en 2016. El responsable de la intervención era el ortopeda Fredis Reyes. La mujer recibió una indemnización de 70.000 euros y ella usaba las redes sociales para mostrar su desacuerdo con el proceso judicial y para mostrar su recuperación.

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"Paloma fue una persona llena de luz, amor y bondad", afirma la familia en un comunicado

El 23 de abril, fecha en la que se hizo público el fallecimiento de Bonilla, la familia de la creadora de contenido compartió un comunicado en su cuenta de Instagram: "Con profundo dolor y tristeza, la familia de Paloma Bonilla comunica su sensible fallecimiento. Paloma fue una persona llena de luz, amor y bondad, cuya vida dejó una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla. Su recuerdo vivirá por siempre en nuestros corazones, como símbolo de cariño, fortaleza y alegría".

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"En este difícil momento, agradecemos sinceramente las muestras de apoyo, solidaridad y respeto que hemos recibido de familiares, amigos y allegados. Pedimos elevar una oración por su eterno descanso y por la fortaleza de toda la familia ante esta irreparable pérdida. Descansa en paz, Paloma”, concluyen en el comunicado.