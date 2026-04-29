Redacción Uppers 29 ABR 2026 - 17:03h.

El doctor Pedro Guillén espera comenzar a ensayar el tratamiento en humanos antes de que finalice el año

Cómo cuidar las rodillas con el frío y la humedad para aliviar la artrosis

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España se prepara para situarse en la vanguardia de la medicina regenerativa con la posible aplicación de un innovador enfoque terapéutico para la artrosis de rodilla, la reprogramación celular parcial. El proyecto, vinculado al trabajo del traumatólogo Pedro Guillén, uno de los mayores especialistas del mundo en medicina deportiva, apunta a una línea de investigación que, si se confirma su eficacia y seguridad en humanos, podría cambiar de forma sustancial el tratamiento de una de las patologías más frecuentes del envejecimiento.

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La artrosis de rodilla es una enfermedad degenerativa que afecta al cartílago articular y a otras estructuras de la articulación, provocando dolor, rigidez y pérdida de movilidad. A partir de los 50 años su prevalencia se dispara, convirtiéndose en una de las principales causas de discapacidad funcional en países desarrollados. Factores como el sedentarismo o la obesidad han hecho que su impacto sanitario y social no deje de crecer. De hecho, uno de cada tres adultos en España sufre de artrosis en cualquier localización articular.

Rejuvenecer las células

En este contexto, la investigación en terapias regenerativas lleva años intentando ir más allá del tratamiento sintomático -analgésicos, antiinflamatorios o prótesis- para abordar el deterioro del tejido. La reprogramación celular parcial se enmarca precisamente en ese cambio de paradigma. A diferencia de otras estrategias, no busca sustituir células dañadas, sino “rejuvenecerlas” en cierto grado, restaurando parte de su funcionalidad sin llegar a convertirlas en células pluripotentes completas, lo que reduciría riesgos asociados como la formación de tumores.

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Aunque el concepto procede de avances en biología molecular y estudios preclínicos, su traslación a patologías concretas como la artrosis es todavía un terreno en desarrollo. Los trabajos del equipo de Guillén han explorado cómo inducir esa reprogramación controlada en tejidos articulares, con la hipótesis de que podría favorecer la regeneración del cartílago o, al menos, frenar su degradación. En cualquier caso, este tipo de terapias aún requieren ensayos controlados, seguimiento a largo plazo y una evaluación rigurosa de los efectos adversos.

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A la clínica en menos de cinco años

Guillén pronostica en 'El Periódico' España "será el primer país en aplicar un tratamiento basado en la reprogramación parcial de células humanas para tratar la artrosis de rodilla, una de las enfermedades más prevalentes a partir de los 65 años". Su equipo ya tiene muy avanzada la investigación en animales, y antes de que finalice el año esperan comenzar a ensayar el tratamiento en humanos. Si las pruebas tienen éxito, "en menos de cinco años" la novedosa técnica llegaría a la práctica clínica.

“La artrosis en sus estados precoces podrá revertirse, así como las lesiones musculares y la sarcopenia en la vejez. Y de forma escalonada se aplicará, principalmente, en enfermedades asociadas al envejecimiento y al deterioro tisular, como las cardiovasculares, las metabólicas, otros tipos de artrosis y varios tipos de cáncer”, señala Guillén.

Si España logra liderar la aplicación clínica de este enfoque no solo supondría un hito científico, sino también una respuesta potencial a un problema cotidiano que millones de personas conocen de primera mano. Porque detrás de la innovación biomédica está la realidad de subir escaleras sin dolor, volver a caminar largas distancias o simplemente mantener la autonomía en una etapa de la vital en la que la calidad de vida cobra especial importancia.