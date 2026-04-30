Los 100 mejores médicos de España, según la revista Forbes

La Fundación Jiménez Díaz destaca por su número de médicos especialistas

Los mejores médicos especialistas de España en 2026, según Forbes: de oncología a cardiología

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Quédense con el nombre de este hospital: Fundación Jiménez Díaz. El centro sanitario se posiciona un año más como referente, según la publicación del listado “Los 100 mejores médicos de España”, de Forbes. El hospital madrileño destaca por ser el que más especialistas coloca en la novena edición de la lista.

Para Noelia García, subdirectora de Comunicación de la revista, la clave de su éxito reside, no solo en su trayectoria, sino también en “la alta especialización de sus equipos y su capacidad para atraer y desarrollar talento profesional en múltiples áreas”.

Profesionales cualificados llenan los hospitales de toda España

No es el primer año que la Comunidad de Madrid destaca por su representación en la lista. La calidad asistencial y sus profesionales altamente cualificados convierten a la capital en modelo a seguir. Si bien, también destacan otros puntos de nuestra geografía, como “Cataluña, Andalucía o Castilla y León”. Estas Comunidades Autónomas, destaca Noelia García, “cuentan con una presencia relevante que refleja la existencia de polos sanitarios de referencia distribuidos por todo el territorio nacional”.

Rigor, compromiso con el paciente o contribución a la medicina. Son algunos de los criterios en que se basa una publicación que pretende reconocer a quienes están marcando el rumbo de un oficio imprescindible.