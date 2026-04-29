Redacción Andalucía 29 ABR 2026 - 11:46h.

La niña de cinco años falleció solo dos horas después de su ingreso en el Hospital Materno Infantil de Málaga a donde llegó desde el Hospital Comarcal de la Axarquía

La meningitis, una de las principales causas de muerte por infección en niños y adolescentes: claves para evitarla

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La Asociación El Defensor del Paciente se ha dirigido a la Fiscalía de Málaga para solicitar la apertura de una investigación por la muerte de una niña de cinco años de Vélez-Málaga por un posible caso de meningitis. Los responsables de esta organización creen pudo producirse una situación de mala praxis médica.

Según informa la Cadena SER, la menor sufrió un rápido deterioro de su estado de salud por lo que fue trasladado al Hospital Comarcal de la Axarquía, de donde fue derivada al Hospital Materno Infantil de Málaga. Tras varias horas ingresada, la niña falleció por causas que se están investigando, aunque las primeras hipótesis apuntan a una infección grave compatible con meningitis de origen bacteriano, pendiente de confirmar.

Ingresada en dos hospitales de Málaga

La familia ha relatado al citado medio que la niña comenzó a sentirse indispuesta la tarde anterior, con dolor en el pecho y malestar general. Durante la madrugada fue llevada al hospital comarcal, donde fue atendida y dada de alta horas después con tratamiento. Sin embargo, su estado habría empeorado notablemente en casa, presentando nuevos síntomas como erupciones cutáneas y signos de deterioro progresivo.

Ante estas circunstancias, "los padres decidieron regresar al centro hospitalario a mediodía donde la menor fue evaluada nuevamente y trasladada a una zona de atención crítica al detectarse signos de gravedad. Poco después se decidió su derivación urgente al hospital de referencia en Málaga, donde ingresó en estado muy comprometido y falleció en torno a dos horas más tarde.

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Por esta razón, los responsables de El Defensor del Paciente han pedido que el Ministerio Público actúe de oficio para esclarecer si existieron fallos en la atención sanitaria que pudieron influir en el desenlace. Piden que se investigue especialmente la valoración inicial de la menor y la ausencia —según denuncian— de determinadas pruebas diagnósticas.

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Mientras, se han llevado a cabo los trabajos de profilaxis necesarios en todo el entorno de la menor para prevenir posibles contagios, para lo que se ha contactado con el entorno familiar y escolar a tal efecto.