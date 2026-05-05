Según AESAN, la Salmonella es la principal causante de brotes alimentarios en la Unión Europea

Las conservas contaminadas de este producto ya han sido retiradas de la venta, pero muchos consumidores podrían tenerlo todavía en su domicilio

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), ha detectado una nueva alerta alimentaria al encontrar Salmonella en un lote de conservas de brotes germinados procedentes de España de la marca Carrefour.

La Salmonella, en cualquiera de sus especies (las bacterias más comunes son Salmonella Enteriditis y Salmonella Typhimurium) puede provocar salmonelosis, que es una de las toxiinfecciones más comunes. De hecho, según AESAN, es la principal causante de brotes alimentarios en la Unión Europea.

Características del producto afectado

Esta detección de Salmonella se ha hecho en una conserva de brotes germinados procedentes de España envasados por la marca Carrefour Classic, de venta en los establecimientos Carrefour de todo el país.

El producto está envasado en botes de cristal y el lote afectado es concretamente el L-12Q03 con fecha de caducidad 12 de marzo de 2029.

Medidas a tener en cuenta

Las conservas contaminadas de este producto ya han sido retiradas de la venta, pero muchos consumidores podrían tenerlo todavía en su domicilio debido a que se distribuye en los establecimientos de la popular cadena Carrefour.

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Todos aquellos que dispongan de dicho lote, no deben consumirlo, ya que los efectos de la Salmonella pueden ser determinantes en la salud, siendo una bacteria muy ubicua y muy resistente, capaz de adaptarse a un amplio rango de temperaturas.

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Causas y síntomas de la salmonelosis

La ingesta de agua o alimentos contaminados por la bacteria es lo que provoca la salmonelosis. Entre los productos que con más frecuencia son contaminados por cualquier especie de salmonela están los huevos crudos o poco cocinados, la carne cruda o poco cocinada (sobre todo de ave), leche y lácteos no pasteurizados, además de frutas y hortalizas que hayan sido regadas con aguas contaminadas.

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Los síntomas de la salmonelosis suelen aparecer entre 12 y 36 horas después de haber tomado un alimento contaminado, y suelen ser diarrea y vómitos, con fiebre, dolor abdominal o de cabeza o malestar. Normalmente la enfermedad se cura sin complicaciones en pocos días, pero hay que prestar especial atención en caso de que se contagien personas más vulnerables, como niños, ancianos o enfermos.

Cualquier persona que piense que ha consumido dicho lote contaminado, deberá acudir a un centro de salud ante cualquier síntoma que pueda sentir.