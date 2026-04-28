Sanidad alerta de salmonela en dos lotes de moringa de la marca El Granero y recomienda no consumirlos

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de Salmonella spp. en dos lotes de moringa ecológica procedente de Alemania de la marca ‘El Granero’, por lo que recomienda a quienes tengan estos productos en casa que se abstengan de consumirlos.

Lotes afectados y distribución

La alerta se ha conocido a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación de las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha. El primer lote afectado es el ‘10C4’ de ‘Moringa bio’, con fecha de caducidad 31 de diciembre de 2027, presentado en envase de 90 cápsulas (36 gramos). El segundo es el lote ‘MO260635’ de ‘Moringa bio’, con caducidad 30 de junio de 2027, de la marca ‘El Granero integral’, comercializado en envases de 150 gramos.

Según la información disponible, estos productos han sido distribuidos en numerosas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia o Castilla y León, aunque no se descarta su presencia en otras regiones.

Recomendaciones sanitarias

La AESAN ha trasladado la información a las autoridades autonómicas para asegurar la retirada de los productos del mercado. Asimismo, aconseja que, en caso de haber consumido alguno de estos lotes y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis —como diarrea, vómitos, fiebre o dolor de cabeza—, se acuda a un centro de salud lo antes posible.