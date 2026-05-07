"Estamos realizando el rastreo de contactos de cualquier persona que haya podido estar en contacto con el barco o con los casos de hantavirus", señalan desde Reino Unido

Hantavirus, última hora del brote en el crucero: una azafata del vuelo en el que viajó la neerlandesa fallecida, hospitalizada con síntomas

Compartir







La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, identificada como UKHSA por sus siglas en inglés, ha compartido un comunicado para informar de la situación epidemiológica de sus ciudadanos a bordo del ‘MV Hondius’, –el crucero afectado por un brote de hantavirus–, y ha detallado que dos ciudadanos británicos que estuvieron en la embarcación regresaron a Reino Unido por su cuenta, por lo que se les ha recomendado aislarse como parte de las medidas de contención de cualquier vía de posible contagio.

En su mensaje, el organismo apunta además que de las tres personas con sospecha de hantavirus que han sido evacuadas desde el ‘MV Hondius’ hacia Países Bajos, –de donde tiene bandera el buque–, para recibir asistencia médica, uno de ellos es un ciudadano británico. Además, las autoridades mantienen su atención sobre los británicos restantes, que se espera que sean repatriados –“siempre y cuando no presenten síntomas”– una vez el crucero atraque en Tenerife, Canarias, donde se aguarda a su llegada para el sábado entre la inquietud y la preocupación.

Reino Unido y los dos británicos que se marcharon del crucero del hantavirus

“Ninguno de los ciudadanos británicos a bordo presenta síntomas, pero se les está realizando un seguimiento exhaustivo”, ha dicho la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, siendo solo el individuo trasladado hacia Países Bajos el que está entre los casos de sospecha de hantavirus.

Por otro lado, están esas “dos personas que han regresado a Reino Unido por su cuenta tras haber estado a bordo” del crucero. “Ninguna de ellas presenta síntomas actualmente”, han subrayado, indicando que “están recibiendo asesoramiento y apoyo de UKHSA y se les ha recomendado que se aíslen”.

Del mismo modo, y a renglón seguido, añaden: “La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido también está brindando apoyo a un pequeño grupo de personas identificadas como contactos estrechos de quienes se encontraban a bordo del barco Se les ofrece apoyo y también se encuentran en autoaislamiento. Ninguna presenta síntomas”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pese a todo ello, en el comunicado, en línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS), insisten: “El riesgo para la población general sigue siendo muy bajo”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“Estamos implementando medidas para apoyar, aislar y monitorear a los ciudadanos británicos que viajaron en el barco a su regreso al Reino Unido, y estamos realizando el rastreo de contactos de cualquier persona que haya podido estar en contacto con el barco o con los casos de hantavirus para limitar el riesgo de transmisión”, ha asegurado la doctora Meera Chand, subdirectora de Epidemias e Infecciones Emergentes de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, que ha indicado que seguirán “colaborando estrechamente” con los “socios gubernamentales” para “ofrecer todo el apoyo necesario”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“La UKHSA está colaborando estrechamente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio del Interior y la Fuerza Fronteriza para localizar a otras personas que puedan haber estado en el mismo vuelo que un caso confirmado, con el fin de llevar a cabo evaluaciones de riesgos para la salud pública y garantizar que se apliquen las medidas de precaución adecuadas”, apostillan.

En esa línea, en el comunicado el organismo subraya también que “el Ministerio de Asuntos Exteriores británico (FCDO) está en contacto directo con el barco y ha desplegado equipos consulares en varios países para brindar apoyo a los ciudadanos británicos”. Así, colaboran “estrechamente” con “socios internacionales” en respuesta la incidente, “incluyendo la compañía operadora del crucero y los gobiernos de los territorios de ultramar que fueron visitados por el barco”.