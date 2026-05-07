Inmunólogos y epidemiólogos han descartado una pandemia como la del covid a raíz del hantavirus detectado en el crucero

Hantavirus, última hora del brote en el crucero: los pasajeros sospechan que la pareja de holandeses fallecida fue el origen de todo

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El hantavirus, el virus que ha afectado al crucero que navega rumbo a Canarias, aunque tiene diferentes variantes, es un patógeno conocido para la comunidad científica. La que se ha detectado en el crucero Hondius es la Andina, la única que se transmite entre humanos. No obstante, su índice de contagio es muy bajo.

Por eso la comunidad científica descarta la posibilidad de una propagación masiva. Eso sí, estamos ante una infección que no tiene tratamiento y con un alto índice de mortalidad.

¿Qué se conoce del hantavirus?

De todas las variantes que se conocen de hantavirus, la que se ha colado en este crucero es la única que se transmite entre humanos. La variante de los Andes, una cepa de América, es la más letal. Como explica a 'Informativos Telecinco' el inmunólogo Alfredo Corell, esta cepa produce entre un 30 y un 40% de letalidad".

Además, los expertos sostienen que el periodo de incubación es lento y que puede llegar a las seis semanas. Los primeros síntomas son parecidos a los de una gripe.

Sin embargo, si el virus se hace fuerte el pronóstico puede empeorar y termina provocando "una enfermedad, un síndrome pulmonar que puede incluir también el corazón", apunta Álex Almuedo, epidemiólogo de ISGLOBAL.

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No existe un tratamiento general contra este patógeno y cada síntoma debe tratarse de manera específica. Aunque estas características puedan evocar temores de una pandemia, los expertos y los epidemiólogos trasmiten calma a la población y aseguran que el riesgo de pandemia a partir del brote en este barco "es cero".

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El hantavirus no preocupa a la comunidad científica, donde ya es un viejo conocido. "No tiene ni punto de comparación con la peligrosidad que tenía el covid", tranquiliza Antonio Núñez, decano de Ciencias de la Salud de la Universidad de Loyola. Es menos contagioso y su transmisión no se produce por el aire a través de aerosoles.

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Para que una persona se contagie, se requiere un contacto muy cercano, muy estrecho y muy prolongado. Esto dificulta que una sola persona pueda contagiar a muchas. Hay que destacar que, el año pasado entre todos los países americanos solo se notificaron 229 casos y 59 muertes, casi la mitad en Argentina.

La OMS cree que el contagio inicial ocurrió antes de que la personas infectada abordara el barco

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que Argentina abandonó en marzo pasado, indicaron en las últimas horas que las informaciones recabadas sobre el brote en el crucero sugieren que el contagio inicial ocurrió antes de que la o las personas infectadas abordaran el barco.

Una primera hipótesis apunta a que el punto inicial de contaminación fue en Argentina, donde se embarcaron personas que luego enfermarían, mientras que una segunda plantea que podrían haber contraído el virus en algunas de las remotas islas que visitaron durante las primeras semanas de viaje, incluidas Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión, que tienen poblaciones importantes de roedores.

La OMS elevó este martes a siete el número de personas afectadas por el brote de hantavirus en el crucero, que se mantiene desde hace días frente a las costas de Cabo Verde. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, hay tres personas fallecidas.

Síntomas y transmisión

Los hantavirus se transmiten principalmente por el contacto con heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas y, dado que los hantavirus presentes en Europa no se transmiten de persona a persona y que no se ha detectado ningún caso de infección en España, el riesgo general de transmisión de esta enfermedad se considera muy bajo.

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede manifestarse como un cuadro leve, síndrome febril o evolucionar hacia una insuficiencia respiratoria grave y un choque cardiogénico. Los primeros síntomas son similares a los de la gripe: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. No existen vacunas ni tratamientos específicos para los hantavirus.