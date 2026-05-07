En las semanas en las que se ha propagado el hantavirus a bordo del barco, la vida en interior seguía la normalidad típica de un crucero

Hantavirus, última hora del brote en el crucero: los pasajeros sospechan que la pareja de holandeses fallecida fue el origen de todo

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La palabra "hantavirus" ha sacudido a la comunidad internacional en los últimos días. Desde que el pasado 2 de mayo se conociese que este virus había causado un brote entre los pasajeros a bordo del crucero MV Hondius, la comunidad científica y la sociedad sigue muy de cerca la última hora sobre este virus hasta ahora desconocido para la mayoría de personas.

La alerta saltó cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió el pasado sábado 2 de mayo la notificación de un brote de enfermedad respiratoria grave de origen inicialmente desconocido en este buque. Junto a los tres fallecidos, se ha registrado al menos otro caso en estado crítico. Actualmente, el barco está navegando desde Cabo Verde hasta las islas Canarias.

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La situación a bordo del crucero mientras se propagaba el virus de hantavirus

Las autoridades sanitarias y la OMS siguen muy cerca la situación de los pasajeros en la embarcación donde se está llevando a cabo la investigación epidemiológica y las acciones de salud pública necesarias para la prevención y control del virus, garantizando la seguridad sanitaria global.

Ahora, los expertos de la Organización Mundial de Salud tratan de averiguar qué pasajeros están afectados por el brote, dónde se encuentran las personas que abandonaron el crucero y dónde surgió el primer contagios. La cronología en el crucero afectado por el brote de hantavirus comenzó el pasado viernes 1 de abril cuando el buque zarpó de Ushuaia (Argentina y siguió un itinerario a través del Atlántico Sur, con múltiples escalas en regiones remotas y ecológicamente diversas.

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Fue el lunes 6 de abril cuando el primer pasajero inició un cuadro caracterizado por fiebre, cefalea y diarrea leve mientras se encontraba a bordo. Nada más detectar los primeros síntomas, este holandés de 70 años que se encontraba de vacaciones junto a su mujer en el crucero se dirigió hasta la planta tercera del barco para ser atendido por el equipo médico.

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La primera muerte por hantavirus entre excursiones y fiestas a bordo del crucero

En los días siguientes, su estado clínico empeoró progresivamente, presentando distrés respiratorio severo. Tan solo cinco días después de haber experimentado los primeros síntomas, el 11 de abril, el hombre falleció en su camarote.

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Durante 13 días, el cadáver de este holandés permaneció en el interior del crucero hasta poder ser repatriado. En estas casi dos semanas, la vida en el barco seguía completamente la normalidad típica de un crucero: fiestas temáticas en su interior, bingos musicales, excursiones en las paradas programadas en el itinerario y 'happy-hours' en las que los pasajeros disfrutaban de sus vacaciones.

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El viernes 24 de abril la embarcación llega hasta la isla de Santa Elena donde el cuerpo del fallecido y el de su mujer, aún con vida, son trasladados. Tras pasar 13 días viviendo sola en el crucero tras sufrir el fallecimiento de su marido, la esposa de este holandés, una mujer de nacionalidad holandesa de 69 años, también comenzó a experimentar los primeros síntomas de la enfermedad.

Las otras dos muertes provocadas por el brote de hantavirus

Además, en el interior del crucero otro tercer pasajero comenzó con fiebre, dificultad respiratoria y un cuadro compatible con neumonía. Precisamente, este ha sido el caso más grave registrado entre los afectados por el brote que no han fallecido. Este pasajero se presentó el 24 de abril al doctor del barco con fiebre, dificultad para respirar y signos de neumonía, condiciones que empeoraron 48 horas después. Afortunadamente, esta persona pudo ser médicamente evacuada el 27 de abril en la isla Ascensión, donde el crucero hacía un escala.

La mujer del primer fallecido termina falleciendo el 26 de abril en Johannesburgo tras haber abandonado la embarcación. Dos días más tarde de la segunda muerte registrada en este brote, el 28 de abril otro pasajero desarrolló a bordo un cuadro de neumonía, iniciado el con fiebre y malestar general.

En menos de una semana, el 2 de mayo, se produce la muerte de otro pasajero a bordo del crucero justo antes de llegar a Cabo Verde. El domingo 3 de mayo el crucero con el brote de hantavirus llega a Cabo Verde desde donde ha partido con destino a las islas Canarias para que los pasajeros puedan ser evacuados.