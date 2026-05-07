Así contó el capitán del crucero MV Hondius el fallecimiento de un pasajero a bordo

Hantavirus, última hora del brote en el crucero: una azafata del vuelo en el que viajó la neerlandesa fallecida, hospitalizada con síntomas
Tres pasajeros del crucero han fallecido tras ser contagiados por hantavirus, una pareja de Países Bajos y un tercero
Sanidad no autoriza que el avión con pacientes de hantavirus que va a Países Bajos salga con otro equipo burbuja
El crucero MV Hondius ya ha zarpado desde Cabo Verde rumbo a Canaria, adonde se espera que llegue en los próximos tres días. Los pasajeros y todas las personas a bordo han dado negativa en los controles de hantavirus. LA OMS ha informado de tres fallecidos, una pareja de Países Bajos sobre la que se centran las sospechas de haber introducido el virus en el barco, y el médico que los atendió cuando empezaron a sentirse mal.
La ministra de Sanidad ha zanjado la polémica sobre si los pasajeros españoles se someterán a un aislamiento, tras admitir que la cuarentena
Fuentes del Ministerio de Sanidad informaron que un avión medicalizado, con destino a Países Bajos, permanece en el aeropuerto de Gran Canaria por un fallo en el sistema eléctrico de soporte de un paciente. A la espera de una nueva aeronave el avión ambulancia permanecerá en la pista del aeródromo sin que nadie pueda subir o bajar del avión, una condición que puso Canarias.
El crucero MV Hondius con un brote de hantavirus atracará el próximo sábado en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife y los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen, mientras que los 14 españoles serán trasladados a un hospital militar de Madrid.
Resumen del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius
- Hay tres fallecidos, un matrimonio de Países Bajos y otra persona cercana a ellos
- La enfermedad ha sido originada por el virus de los Andes (ANDV), según informó la OMS
- .El crucero MV Hondius ya ha iniciado viaje a Canarias y se prevé que llegué en tres días
Así contó el capitán del crucero MV Hondius el fallecimiento de un pasajero a bordo
El momento en que el capitán del crucero del hantavirus anunció la primera muerte a bordo: “Creemos que se debió a causas naturales”
El ya denominado crucero del hantavirus, el ‘MV Hondius’, parte yarumbo a Tenerife tras sumar al pasaje a dos especialistas en enfermedades infecciosas que han llegado a la embarcación para reforzar la seguridad médica durante el trayecto. La Organización Mundial de la Salud, desde que el capitán del crucero anunciase la primera muerte y desde que se confirmase el primer caso de hantavirus, ha notificado ya un total de tres confirmados y otros cinco sospechosos de estar relacionados con el patógeno. Mientrastres de ellos han fallecido, se vigila la situación epidemiológica y la evolución de los afectados.Ir a la noticia
La situación a bordo del crucero mientras se propagaba el hantavirus: excursiones, fiestas y visitas a la planta médica
La palabra "hantavirus" ha sacudido a la comunidad internacional en los últimos días. Desde que el pasado 2 de mayo se conociese que este virus había causado un brote entre los pasajerosa bordo del crucero MV Hondius, la comunidad científica y la sociedad sigue muy de cerca la última hora sobre este virushasta ahora desconocido para la mayoría de personas.Ir a la noticia
La ministra de Sanidad y el de Política Territorial se reunirán con el Gobierno de Canarias
Mónica García y Ángel Víctor Torres, se reunirán este jueves, a las 12.00 horas, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que desde este martes ha criticado la gestión por falta de información y deslealtad institucional en el traslado del crucero con casos de hantavirus detectados.
Hospitalizada una azafata del vuelo en el que viajó la neerlandesa fallecida por hantavirus
El ministerio de Sanidad de Países Vascos ha informado que una azafata que estuvo en contacto con la neerlandesa fallecida por hantavirus está ingresada en un hospital de Ámsterdam con síntomas de una infección por hantavirus. La asistente de vuelo de la línea de KLM originaria de Haarlem, había estado en contacto previamente con una mujer neerlandesa en Johannesburgo, Sudáfrica, quien posteriormente falleció a causa del virus.
Mónica García: "Vamos a apelar al sentido común", pero "tenemos instrumentos legales para proteger la salud pública"
La ministra de Sanidad ha admitido que se prevé que los pasajeros españoles sean confinados en el Hospital militar Gómez Ulla de Madrid. Ellos tendrán que dar "su consentimiento", ha explicado Mónica García, que espera que impere "el sentido común", pero también ha recordado que "tenemos instrumentos legales para proteger la salud pública" aludiendo a la posibilidad de que se pueda forzar la cuarentena.
(Fuente Cadena SER)
La ministra de Sanidad admite que la cuarentena de los pasajeros españoles es voluntaria: tienen que dar "su consentimiento"
Mónica García ha admitido que los españoles evacuados del MV Hondius tendrán que dar "su consentimiento" para poder ser confinados en el hospital militar Gómez Ulla, en Madrid. Sanidad, sin embargo, confía en que “esas personas y sus familiares lo que quieren es estar protegidos, cuidados y recibir el mejor trato médico posible”, acepten la cuarentena de forma voluntaria.
La portavoz del PP critica que la cuarentena de los viajeros españoles sea voluntaria
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz ha criticado las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que aseguró este miércoles que los españoles del crucero que se dirige a Canarias pasarán la cuarentena en el Hospital Militar Gómez Ulla "siempre que voluntariamente quieran".
La comunidad científica descarta una pandemia a raíz del brote detectado en el crucero afectado por hantavirus: "El riesgo es cero"
El hantavirus, el virus que ha afectado al crucero que navega rumbo a Canarias, aunque tiene diferentes variantes, esun patógeno conocido para la comunidad científica. La que se ha detectado en el crucero Hondius es la Andina, la única que se transmite entre humanos. No obstante, su índice de contagio es muy bajo.Ir a la noticia
El momento en que el capitán del crucero del hantavirus anuncia la primera muerte a bordo: "Creemos que se debió a causas naturales"
El ya denominado crucero del hantavirus, el ‘MV Hondius’, parte yarumbo a Tenerife tras sumar al pasaje a dos especialistas en enfermedades infecciosas que han llegado a la embarcación para reforzar la seguridad médica durante el trayecto. La Organización Mundial de la Salud, desde que el capitán del crucero anunciase la primera muerte y desde que se confirmase el primer caso de hantavirus, ha notificado ya un total de tres confirmados y otros cinco sospechosos de estar relacionados con el patógeno. Mientras tres de ellos han fallecido, se vigila la situación epidemiológica y la evolución de los afectados.Ir a la noticia
Los dos pacientes de hantavirus que en su traslado hacia Países Bajos fueron derivados por una avería a Canarias han reanudado ya su viaje a Ámsterdam
Los dos pacientes de hantavirus que en su traslado hacia Países Bajos fueron derivados por una avería en su avión medicalizado a Canarias, –donde se dirige el crucero ‘MV Hondius’ para atracar en puerto el próximo sábado–, ya han reanudado su viaje a Ámsterdam.Ir a la noticia
Resumen del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius
- Hay tres fallecidos, un matrimonio de Países Bajos y otra persona cercana a ellos
- La enfermedad ha sido originada por el virus de los Andes (ANDV), según informó la OMS
- .El crucero MV Hondius ya ha iniciado viaje a Canarias y se prevé que llegué en tres días
Los españoles a bordo del crucero afectado por hantavirus seguirán el mismo protocolo que los ciudadanos repatriados de Wuhan
El crucero con los pasajeros confinados por hantavirus navega camino a Canarias. Cuando lleguen al archipiélago, los viajeros serán examinados en el barco ylos 14 españoles harán cuarentena en Madrid. Aunque no estuviese previsto, este miércoles 6 de mayo llegaban a Canarias los dos pasajeros evacuados con síntomas. En un primer momento, el plan era trasladarlos a Ámsterdam. Sin embargo, un fallo en el avión medicalizado que los transportaba obligó a hacer una parada técnica en nuestro país.Ir a la noticia
Los pasajeros apuntan a la pareja de holandeses fallecidos como origen del hantavirus
Los viajeros creen que el contagio ocurrió dentro del barco porque el primer fallecido se empezó a sentir mal el tercer día tras embarcar en Argentina.
(Fuente El País)