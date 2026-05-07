Así contó el capitán del crucero MV Hondius el fallecimiento de un pasajero a bordo

Zoe Armenteros 07 MAY 2026 - 08:54h.

Tres pasajeros del crucero han fallecido tras ser contagiados por hantavirus, una pareja de Países Bajos y un tercero

Sanidad no autoriza que el avión con pacientes de hantavirus que va a Países Bajos salga con otro equipo burbuja

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El crucero MV Hondius ya ha zarpado desde Cabo Verde rumbo a Canaria, adonde se espera que llegue en los próximos tres días. Los pasajeros y todas las personas a bordo han dado negativa en los controles de hantavirus. LA OMS ha informado de tres fallecidos, una pareja de Países Bajos sobre la que se centran las sospechas de haber introducido el virus en el barco, y el médico que los atendió cuando empezaron a sentirse mal.

La ministra de Sanidad ha zanjado la polémica sobre si los pasajeros españoles se someterán a un aislamiento, tras admitir que la cuarentena

Fuentes del Ministerio de Sanidad informaron que un avión medicalizado, con destino a Países Bajos, permanece en el aeropuerto de Gran Canaria por un fallo en el sistema eléctrico de soporte de un paciente. A la espera de una nueva aeronave el avión ambulancia permanecerá en la pista del aeródromo sin que nadie pueda subir o bajar del avión, una condición que puso Canarias.

El crucero MV Hondius con un brote de hantavirus atracará el próximo sábado en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife y los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen, mientras que los 14 españoles serán trasladados a un hospital militar de Madrid.