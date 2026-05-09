Noelia Camacho 09 MAY 2026 - 16:55h.

Los pasajeros tendrán que esperar a que su avión esté preparado para despegar para salir del barco

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius: Italia vigila a cuatro personas posible contacto con una fallecida por el virus

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Tenerife ya está preparada para acoger al barco afectado por el brote de hantavirus. En el puerto se ha instalado un minucioso dispositivo de evacuación para que no haya ningún problema para la población. Para ello, primero el crucero tendrá que llegar hasta el puerto, donde se quedará fondeando a una milla de distancia.

Los pasajeros tendrán que esperar a que su avión esté preparado para despegar para salir del barco. El primero será el español, por lo que en el barco se agruparán en función de las nacionalidades. Irán hasta el muelle y de ahí se irán en unos autobuses burbuja en los que harán un recorrido de 10 minutos, unos 14 kilómetros.

El epidemiólogo de la OMS de África pasará la cuarentena en Madrid

En el aeropuerto, no van a pasar por ninguna terminal sino que irán directos. Y tendrán que hacerlo rápido para aprovechar las buenas condiciones del mar, ya que pueden estropearse a partir del lunes o del martes y podría afectar a la trayectoria del buque. En el buque, llevan a bordo un cadáver que tiene que ser desinfectado pero ambas acciones se llevarán a cabo en Países Bajos.

En el proceso de evacuación de pasajeros del MV Hondius en Canarias, se ha avanzado ya que el epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de África también pasará la cuarentena en el Hospital Gómez Ulloa de Madrid. Quedará allí ingresado junto con los 14 pasajeros españoles, que serán los primeros en desembarcar del buque que se ha visto afectado por el brote de hantavirus. Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Mónica García.

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30 personas de la tripulación no bajarán del barco

En el crucero se quedarán en el buque 30 personas de la tripulación mientras que otros 17 podrán ser repatriados junto con los pasajeros, según su nacionalidad. Por lo tanto, la única excepción es la del representante de la OMS en África, a quien se le considera un contacto, de acuerdo con el protocolo para este tipo de situaciones.

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Al igual que al resto del grupo que baje del navío, se le harán las pruebas pertinentes para "comprobar su estado de salud". El periodo de incubación del hantavirus va de las tres a las seis semanas.