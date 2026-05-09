El médico representante de la OMS en el continente africano es la única excepción en la repatriación de pasajeros

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius: Italia vigila a cuatro personas por posible contacto con una fallecida por el virus

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MadridEn el proceso de evacuación de pasajeros del MV Hondius en Canarias, se ha avanzado ya que el epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de África también pasará la cuarentena en el Hospital Gómez Ulloa de Madrid.

Quedará allí ingresado junto con los 14 pasajeros españoles, que serán los primeros en desembarcar del buque que se ha visto afectado por el brote de hantavirus. Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Mónica García.

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Ha recordado que en el crucero navegan 147 viajeros y la tripulación. Entre ellos hay dos epidemiólogos de Países Bajos, el representante de la OMS en el continente africano y otro representante del SDC.

La única excepción a la repatriación del resto de personas

Igualmente ha concretado que se quedarán en el buque 30 personas de la tripulación mientras que otros 17 podrán ser repatriados junto con los pasajeros, según su nacionalidad.

Por lo tanto, la única excepción es la del representante de la OMS en África, a quien se le considera un contacto, de acuerdo con el protocolo para este tipo de situaciones.

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Al igual que al resto del grupo que baje del navío, se le harán las pruebas pertinentes para "comprobar su estado de salud". El periodo de incubación del hantavirus va de las tres a las seis semanas.

Todos los que abandonen el barco serán trasladados, con sus mascarillas FFP2, en vehículos militares hasta los aviones que pondrán rumbo a los países de origen. En ningún momento se cruzarán con población civil.