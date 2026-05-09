Ruhi Çenet asegura que todos acudieron a consolar a la viuda sin saber que su marido había fallecido por un virus mortal

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Ruhi Çenet, un youtuber turco y padre de dos hijos, era uno de los pasajeros del MV Hondius, el crucero que desembarcará en Tenerife el domingo, hasta hace dos semanas. Ahora, se encuentra aislado y con mucha ansiedad en su casa en Estambul, según informa 'Daily Mail'.

Todo comenzó el 12 de abril. "El capitán dijo que era su triste deber informarnos que un pasajero había fallecido la noche anterior", explica el youtuber. "Dijo que fue una tragedia, pero que se debió a causas naturales, lo cual ahora sabemos que era falso. Incluso afirmó que el médico había dicho que no era contagioso y que el barco estaba a salvo", recuerda.

"La gente simplemente intentaba apoyarla porque había perdido a su marido", recuerda Çenet

Ruhi Çenet asegura que todos acudieron a consolar a la viuda sin saber que su marido había muerto por un virus mortal que ella también tenía. "Todos sentían mucha pena por ella. La abrazaban y hablaban con ella", recalca. "La gente simplemente intentaba apoyarla porque había perdido a su marido. Ella nos llamaba sus ángeles protectores. Era una persona muy buena y amable, pero quizás no fue lo mejor que la gente la abrazara y se le acercara tanto", reconoce.

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Así, subraya que la vida a bordo siguió sin cambios: "Por supuesto, todos nos entristecimos al escuchar la noticia, pero seguimos adelante como si nada. Nos sentábamos juntos. Para las comidas, bebíamos y comíamos juntos, íbamos al bufé. Nadie tenía idea de que este virus estuviera circulando entre los pasajeros".

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"Estos barcos deberían tener laboratorios a bordo para poder realizar pruebas", afirma el hombre

Las actividades a bordo siguieron su horario normal: observación de estrellas, clases de ejercicio, fotografía de aves, conferencias y reuniones en la sala de estar. "La gente siempre estaba sentada muy cerca una de la otra. Pensándolo bien, no saber que este virus estaba a bordo y que estábamos todos tan cerca unos de otros es bastante aterrador", dice Çenet.

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El youtuber destaca que en el barco "había desinfectante de manos, pero la gente no llevaba mascarilla y solo había un médico, que siempre estaba muy ocupado porque la gente se sentía mal, aunque al principio se pensó que era mareo".

"En mi opinión, estos barcos deberían tener laboratorios a bordo para poder realizar pruebas cuando alguien fallece", añade Çenet. "El capitán y el médico estaban completamente a oscuras porque nadie sabía cuál era la causa. Tras la segunda muerte, era evidente que había un virus a bordo, pero para entonces ya era demasiado tarde. No nos mantuvieron bien informados y durante 12 días no se tomó ninguna precaución", agrega.

El youtuber turco se muestra bastante preocupado por las excursiones que hicieron a ciertas zonas como la isla de Tristan da Cunha: "Estuvimos allí del 13 al 14 de abril y desembarcamos, y es muy posible que la gente haya tenido el virus sin saberlo y lo haya propagado entre las personas que viven en la isla. Puede que los hayamos puesto en peligro y ese es uno de mis mayores remordimientos".