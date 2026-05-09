La mujer catalana "asintomática" en contacto con el hantavirus estará en cuarentena en el Hospital Clínico de Barcelona
A la barcelonesa se le hará un análisis PCR tanto de sangre como de saliva para saber si tiene el hantavirus
Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius: una mujer de Barcelona coincidió en el avión con una de las fallecidas
BarcelonaLa catalana "asintomática" que estuvo en contacto con el hantavirus, al viajar en el mismo avión de la neerlandesa fallecida, estará en cuarentena en el Hospital Clínico de Barcelona.
Así lo ha anunciado el director asistencial del citado centro, Antoni Castells, en declaraciones a los medios. Recordamos también que se localizó a una sudafricana sin síntomas que pasó por la ciudad condal.
Mientras que los 14 españoles que navegan en el MV Hondius continúan igual, se está activando el protocolo para estos casos en otros lugares donde hay personas que pueden haberse contagiado.
Análisis PCR y de tres a seis semanas en el hospital
En este sentido, Castells ha explicado que este 9 de mayo la mujer ingresará en el centro hospitalario del Eixample y se mantendrá en observación en una habitación de aislamiento.
Siguiendo las medidas, se le considera un contacto y no una paciente del virus. Por lo tanto, se le hará un análisis PCR tanto de sangre como de saliva para saber si tiene la enfermedad o no.
Si el resultado resulta negativo el protocolo contempla que al cabo de siete días la prueba se vuelva a repetir, puesto que el periodo de incubación de este virus va de las tres a las seis semanas, un periodo de cuarentena que pasará en el hospital.
Personal preparado y mensaje de "tranquilidad"
Castells ha detallado que su habitación individual en régimen de aislamiento cuenta con personal especialmente preparado para atender a personas en este tipo de situaciones. Irán equipados con equipos de protección individual.
Así, ha lanzando un mensaje de "tranquilidad", recalcando que en el caso de resultar positiva la prueba PCR, se tomarán las medidas correspondientes para evitar la transmisión del hantavirus a más gente.