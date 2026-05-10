Los análisis confirman que la cepa detectada corresponde a la variante andina del hantavirus, habitual en algunas zonas de Sudamérica

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius: aterriza en Torrejón de Ardoz el avión con los 14 españoles del crucero MV Hondius

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La investigación sobre el brote de hantavirus detectado a bordo del crucero MV Hondius sigue abierta y, por ahora, las autoridades sanitarias no han logrado determinar con exactitud dónde se produjo el contagio inicial. Aunque una parte de las sospechas se ha centrado en Argentina, y especialmente en un vertedero visitado por varios ornitólogos que posteriormente fallecieron, los expertos continúan analizando todas las hipótesis antes de señalar un foco concreto.

Lo que sí han confirmado los análisis es que la cepa detectada corresponde a la variante andina del hantavirus, habitual en algunas zonas de Sudamérica. Sin embargo, desde Argentina insisten en desvincular el origen del brote de su territorio. Las autoridades sanitarias de la provincia de Tierra del Fuego, donde se encuentra la ciudad de Ushuaia, aseguran que no existe ningún caso registrado actualmente en la región y sostienen que los pasajeros no pudieron contagiarse allí.

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Argentina se defiende

Según defienden las autoridades argentinas, además del hecho de no haberse detectado circulación activa del virus en la zona, había transcurrido ya suficiente tiempo desde la estancia de los pasajeros en tierra como para considerar improbable que el foco estuviera en Ushuaia o sus alrededores. Por ello, recalcan que la región continúa siendo un destino seguro para el turismo y que no existe ningún motivo sanitario para limitar la actividad.

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La preocupación, no obstante, empieza a extenderse entre el sector turístico local, especialmente en plena temporada de cruceros y expediciones hacia la Antártida. El turismo constituye una de las principales fuentes económicas de Tierra del Fuego y las autoridades temen que la repercusión internacional del brote termine afectando a la llegada de visitantes en los próximos meses.

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Desde el gobierno provincial y el sector turístico han lanzado mensajes de tranquilidad para evitar un impacto negativo sobre la actividad económica. Las autoridades insisten en que Ushuaia mantiene con normalidad su oferta turística vinculada a la naturaleza, la gastronomía y el avistamiento de fauna marina, uno de los principales atractivos de la zona austral argentina.

Mientras tanto, la investigación epidemiológica continúa tratando de reconstruir todos los movimientos realizados por los pasajeros antes y durante la travesía para esclarecer cómo se originó el brote y si el contagio pudo producirse antes del embarque o ya durante la expedición.