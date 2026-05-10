Remedios caseros cuestionables: circulan de boca en boca y no tienen ninguna ciencia

El farmacéutico Álvaro Fernández analiza los remedios caseros más virales y cuestionables de las redes

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Ajos en partes íntimas, cebollas en los pies, café por el ano o patatas en la cabeza... Cada vez es más habitual ver en redes sociales todo tipo de consejos caseros para aliviar dolores y tener supuestos beneficios en tu cuerpo, aunque lo cierto es que son de lo más cuestionables y no tienen evidencia científica alguna.

Vemos a una mujer usando el ajo para su zona íntima y asegurando que es para matar gérmenes, a una mujer introduciéndose café por el ano para hacerse con ciertos beneficios o restregarse una patata por la cara y la cabeza para poner fin a la migraña... Estos remedios caseros inundan las redes, pero lo cierto es que pueden traer más efectos negativos que positivos.

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Álvaro Fernández, farmacéutico, analiza estos remedios caseros

Verónica Dulanto charla en directo con el farmacéutico Álvaro Fernández para que nos hable de estas cuestionables técnicas: "No funciona, no sé por qué usan la comida para algo que no toca". "Meterte un ajo en la zona genital puede irritarte y si la que se mete el café por atrás... solo espero que lo meta frío. Sobre la mujer que se pone la patata en la cara... no le va a hacer nada", asegura el experto.

Álvaro Fernández asegura que "hay cosas naturales que funcionan de verdad" pues "hasta los medicamentos que tomamos, parte de principios activos que vienen de plantas y se concentran, pero envolverte una cebolla para la tos... no tienen base ninguna", confirma el farmacéutico, que pasa de la incredulidad hasta la risa cuando ve algunas de las técnicas que están llevando a cabo algunos usuarios en redes sociales.