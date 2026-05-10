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En pleno arcén de la autovía A-4 de Madrid (a la altura del Puente de Vallecas), la vida se ha dado paso. Unos padres se dirigían al hospital durante la madrugada de este sábado para que la mujer diera a luz a su bebé, pero el parto se ha adelantado y la madre ha terminado dando a luz a su hija, a la que han llamado Clara, en plena carretera. Tanto la niña como la madre se encuentran en buen estado.

La mujer, de 34 años, al ver que el parto se precipitaba, tuvo que dar a luz a su segundo hijo en plena A-4, a pocos metros del enlace con la M-30 y en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. La pareja se vio obligada a detener el vehículo en el que se trasladaban al hospital para dar a luz.

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Los sanitarios llegan cuando el parto ya se ha producido

Cuando los servicios de emergencia llegaron hasta el lugar, el parto ya se había producido. Los sanitarios comprobaron que tanto la madre como la hija se encontraban perfectamente, aplicaron la técnica de piel con piel y trasladaron a ambas al Hospital San José escoltados por una patrulla de Policía Municipal de Madrid para garantizar la seguridad del equipo.

"A nuestra llegada solamente hemos comprobado que estaba todo perfectamente. La bebé se ha puesto a lactar inmediatamente y nos hemos dirigido al hospital para que continúe con la atención de la paciente y de la pequeñita", han sido las palabras de la médico de Samur-Protección Civil, que ha informado sobre lo sucedido.