Fiesta 09 MAY 2026 - 20:01h.

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Se cumplen nueve años de la desaparición de Francisca Cadenas y el pueblo de Hornachos (Badajoz) se reúne en la plaza del municipio para recordar a su vecina. Han pasado nueves años desde que desapareció, desde que se le perdió el rastro y ya nada fue igual, nueve años de lucha buscando la verdad. ‘Fiesta’ habla en directo con José Antonio y Javier, dos de los hijos de Francisca Cadenas.

La familia de Francisca Cadenas ha recibido siempre la poyo de todos sus vecinos. El pueblo de Hornachos se ha volcado siempre con esta familia y ahora, fieles a la tradición, continúan reuniéndose este 9 de mayo para que exigir que la justicia haga bien su trabajo y condene al asesino o asesinos de su vecina.

Las palabras de los hijos de Francisca Cadena es el 9 aniversario de su desaparición

“Hoy es un día bastante emotivo, nueve de mayo, día en el que mi madre desaparece. Ahora podemos saber lo que estos dos presuntos asesinos le hicieron en este crimen tan atroz que ya conoce toda España”, son parte de las palabras de los hijos de Francisca Cadenas en su intervención en directo con el programa presentado por Emma García.

Dicen sentir algo de alivio, pero aún les queda mucho camino por recorrer hasta que se juzgue a Manuel y Julián, los hermanos detenidos por el crimen: “En el momento en el que hallaron los cuerpos, fue una sensación de alivio, pero pasa el tiempo y es como un partido. Hemos pasado la primera parte y queda la segunda, que es que se haga justicia”.

Los hijos de Francisca Cadena exigen la prisión permanente revisable para los asesinos de su madre

Los hijos de Francisca Cadena lo tienen claro: les gustaría que Manuel y Julián, los hermanos detenidos e investigados por el crimen de su madre, pasen el resto de su vida en la cárcel y por ello defienden para ellos la prisión permanente revisable:

“Después de todo lo que se ha filtrado sobre lo que hicieron estos dos a mi madre, lo único que le pedimos a la vida es que la justicia haga justicia y con las lesiones que tiene mi madre… La familia lo que pide es la máxima condena posible porque era una persona que tenía toda la vida por delante. Quería disfrutar, disfrutar de su familia, disfrutar de su nieto y ella no tuvo el poder de vivir, estos dos miserables le quitaron la vida”.

"Cuando la familia se ha caído, el pueblo lo ha levantado"

Durante todo este tiempo, el pueblo se ha volcado con la familia y ha mostrado su apoyo a los hijos de Francisca, algo que ellos nunca olvidan: “Ha sido una pieza clave en este periodo, sin su apoyo hubiera sido imposible vivir esto. Cuando la familia se ha caído, el pueblo lo ha levantado, y ha luchado para que se hiciera justicia”.

Además, quieren añadir que este apoyo no solo ha sido por parte del pueblo, sino que les ha llegado de parte de toda España e, incluso, de distintas partes del mundo: “Desque que se ha resuelto todo, nos han llegado cartas de toda parte del mundo para darnos consuelo por la situación que estamos viviendo”.