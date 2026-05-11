El secretario de Estado de Sanidad ha asegurado que la cuarentena de los españoles se podrá extender hasta 42 días

Hantavirus en el crucero Hondius: La ministra de Sanidad adelanta que serán repatriadas 22 personas en un solo avión que volará a Países Bajos

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Las imágenes de la evacuación de los 14 españoles y la del resto de pasajeros en los Países Bajos muestran las diferencias de cómo se ha tratado el brote de hantavirus en los distintos países. En el nuestro, los pasajeros han sido trasladados con trajes EPIs, guantes y gafas de protección. En el segundo, solo con una mascarilla.

En cada país han puesto en práctica las medidas de protección que han visto necesarias. En Canadá tampoco han llevado EPIs, pero una persona protegida les ha tomado la temperatura antes de subir al avión.

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Algunos países priorizan el confinamiento domiciliario

En el caso de los cinco evacuados franceses, el conductor de una de las ambulancias que los trasladaban solo llevaba una mascarilla. Lo mismo ocurre con las cuarentenas cuando hay positivos, ya que algunos países priorizan el confinamiento domiciliario. "La diferencia es que se haga en un sitio cerrado en un hospital sin que accedan visita o que se haga un domicilio, pero un domicilio se hará con el mismo criterio", explica Juan Luís Cabanillas Moruno, profesor de Medicina Preventiva de la Universidad de Sevilla.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado hoy que la cuarentena para los pasajeros del MV Hondius se podrá extender hasta 42 días. La fijación del 6 de mayo como último día de contactos a partir del cual se establece la cuarentena se ha realizado tras el "análisis pormenorizado de todas las relaciones que había habido dentro del barco". A partir de ahí, ha precisado el secretario de Estado de Sanidad "habría que extender esos 42 días".

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La primera semana será la más estricta para los españoles

Padilla ha explicado que la primera semana va a ser "más estricta", durante ella se tendrá el resultado de la primera y la segunda PCR y los 14 españoles afectados no podrán recibir visitas. A partir de ahí, ha dicho, se volverá a reevaluar la situación y en función de eso irán decidiendo. Pero ha señalado que tienen la voluntad de que la cuarentena no sea vivida como un instrumento que vaya encaminado a "minarles la moral" sino que se trate de una cosa que se pueda llevar a cabo.

Así, irán viendo poco a poco, semana a semana "sin cerrar ninguna puerta", pero tampoco dando por hecho por adelantado. que se va a flexibilizar la situación para que puedan hacer la cuarentena en el domicilio. "Vamos a ser prudentes a ese respecto", ha recalcado.