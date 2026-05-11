Los españoles repatriados por el brote de hantavirus han comenzado ya la cuarentena de seis semanas en el Hospital Gómez Ulla

Hantavirus en el crucero Hondius: Sanidad prevé una cuarentena de 42 días para los pasajeros españoles

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MadridTras desembarcar en Tenerife, los 14 españoles afectados por el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius han pasado ya su primera noche en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Estos 14 pasajeros han sido los primeros en ser evacuados y ahora tendrán que guardar una larga cuarentena de unas seis semanas, como ha informado Nacho Soriano.

Poco después de las 15:00 horas de la tarde, el avión militar aterrizaba en la base aérea de Torrejón de Ardoz. A bordo, los 14 españoles del crucero Hondius: 13 pasajeros y un miembro de la tripulación. Entre ellos se encuentran la oceanógrafa valenciana Aitana Forcén, el ornitólogo gallego Ricardo Hevia y el fotógrafo y ornitólogo Daniel López Velasco. Además, también hay otros tres ciudadanos asturianos, cinco catalanes y tres madrileños.

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¿Cómo se ha gestionado la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla?

Una vez que estos 14 repatriados llegaron al hospital madrileño Gómez Ulla, cada uno ocupó una habitación individual y ha empezado a contar con un seguimiento específico para detectar cualquier síntoma compatible con hantavirus.

Como explican desde el Hospital Gómez Ulla, si alguno de estos españoles diese positivo en las pruebas diagnósticas, sería trasladado hasta la planta 22: la unidad de aislamiento de alto nivel.

Un auténtico búnker en el que hay ocho habitaciones blindadas, con sistemas de ventilación que impiden que cualquier patógeno escape al exterior. En esta zona, nada se deja al azar y solo se puede acceder con equipos de protección especiales. Los trabajadores deben acceder con unos trajes especiales divididos en diferentes categorías: los blancos son para los llamados 'observadores' y los amarillos para los que atienden directamente a los pacientes.

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Asimismo, se dispone de un ascensor exclusivo para el traslado de aquellos que presenten síntomas, asegurando así su acceso inmediato a la unidad de alto aislamiento (UAN) en la planta 22, donde recibirán la atención necesaria.

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¿Cómo se trabaja en la planta 22 del Gómez Ulla?

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid ha reforzado su personal con 90 personas para asistir a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius, que tendrán que estar en cuarentena en el centro.

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Los protocolos en esta zona del hospital son muy estrictos. El personal sanitario debe cambiarse en estas salas intermedias y tarda unos 15 minutos en colocarse correctamente el equipo de protección.

Desde la sala central, cámaras de alta resolución permiten monitorizarlos, capaces de observar detalles minuciosos como el iris del ojo del paciente. Se trabaja en turnos de 12 horas para evitar errores y reducir riesgos.

Por el momento, ninguno de los españoles presenta síntomas, aunque cualquier cambio será vigilado minuto a minuto.

El circuito cerrado para garantizar la seguridad de los pacientes sanos

Por su parte, el responsable de prevención de CSIF del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, José García, ha informado sobre los protocolos que se implementarán para recibir a los españoles que fueron trasladados desde Tenerife (Islas Canarias) tras su paso por el barco.

Se ha establecido un circuito cerrado para garantizar la seguridad de los pacientes sanos, quienes accederán al hospital sin contacto con otros pacientes o visitas.

"Tranquilidad, todo está previsto. Están activados todos los protocolos, se ha cerrado ya la zona por la que van a acceder las personas sanas y de ahí subirán a la planta perfectamente sin tener ningún contacto con ninguna persona familiar o visita", ha explicado García.