Los españoles del crucero afectado por el hantavirus seguirán el mismo protocolo que los ciudadanos repatriados de Wuhan

Los dos pacientes de hantavirus que en su traslado hacia Países Bajos fueron derivados por una avería a Canarias han reanudado ya su viaje a Ámsterdam

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El crucero con los pasajeros confinados por hantavirus navega camino a Canarias. Cuando lleguen al archipiélago, los viajeros serán examinados en el barco y los 14 españoles harán cuarentena en Madrid. Aunque no estuviese previsto, este miércoles 6 de mayo llegaban a Canarias los dos pasajeros evacuados con síntomas. En un primer momento, el plan era trasladarlos a Ámsterdam. Sin embargo, un fallo en el avión medicalizado que los transportaba obligó a hacer una parada técnica en nuestro país.

A bordo, sin salir del avión, se han mantenido en esa pista de Gran Canaria dos ciudadanos holandeses con síntomas. Durante la madrugada de este jueves 7 de mayo, otro avión ambulancia ha podido retomar la operación y se los ha llevado a Países Bajos.

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La situación tras el brote de hantavirus detectado en el crucero

Con estrictas medidas de protección, los tres pacientes con hantavirus eran evacuados del crucero por la mañana. Entre ellos el médico neerlandés de 41 años. Ya en el aeropuerto les esperaban dos aviones medicalizados para viajar a Países Bajos.

Nada más despegar, uno de los aviones con dos pacientes tenía que hacer escala en Gran Canaria. En principio, esta parada tan solo se iba a producir para que la aeronave pudiese repostar y tras ser rechazado por las autoridades de Marruecos para reparar una de las burbujas de aislamiento que estaba estropeada.

La OMS ha notificado un octavo caso y, ahora, rastrea a 23 pasajeros que desembarcaron hace dos semanas en la isla de Santa Elena cuando evacuaron el primer fallecido con su esposa, que murió días después tras volar a Johannesburgo. En Francia, también se vigila a uno de sus ciudadanos que iba en ese avión.

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Mientras, el resto de los pasajeros, todos asintomáticos, solo pueden salir por turnos a la cubierta con distancia de seguridad. Durante estas pequeñas salidas, muchos de ellos aprovechan para hacer estiramientos y para tomar el aire.

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¿Cómo será la evacuación de los españoles a bordo del crucero?

Tras subirse dos especialistas en enfermedades infecciosas para reforzar la seguridad médica durante el trayecto, el buque ya ha puesto rumbo a Tenerife.

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Se espera que el crucero llegue el sábado al puerto de Granadilla, cerca del aeropuerto. Una vez allí los extranjeros serán repatriados a sus países y los 14 españoles serán trasladados a Madrid.

"Los españoles que están a bordo serán evaluados, examinados y serán trasladados en avión militar a la base aérea de Torrejón y de ahí al hospital militar Gómez Ulla de Madrid", informaba Mónica García, ministra de Sanidad.

Este hospital militar cuenta con unidades de aislamiento de alto nivel para separar y tratar a los pasajeros. Aquí tendrán que cumplir una cuarentena, de momento de unas seis semanas, y seguirán el mismo protocolo que los españoles de Wuhan que fueron repatriados en los primeros momentos de la pandemia.

La OMS cree que el contagio inicial ocurrió antes de que la personas infectada abordara el barco

La enfermedad se transmite principalmente por inhalación de partículas virales presentes en heces, orina o saliva de roedores silvestres infectados.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo que Argentina abandonó en marzo pasado, indicaron en las últimas horas que las informaciones recabadas sobre el brote en el crucero sugieren que el contagio inicial ocurrió antes de que la o las personas infectadas abordaran el barco.

Una primera hipótesis apunta a que el punto inicial de contaminación fue en Argentina, donde se embarcaron personas que luego enfermarían, mientras que una segunda plantea que podrían haber contraído el virus en algunas de las remotas islas que visitaron durante las primeras semanas de viaje, incluidas Georgia del Sur, la isla Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión, que tienen poblaciones importantes de roedores.

La OMS elevó este martes a siete el número de personas afectadas por el brote de hantavirus en el crucero, que se mantiene desde hace días frente a las costas de Cabo Verde. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, hay tres personas fallecidas.

Síntomas y transmisión

Los hantavirus se transmiten principalmente por el contacto con heces u orina de roedores infectados o con superficies contaminadas y, dado que los hantavirus presentes en Europa no se transmiten de persona a persona y que no se ha detectado ningún caso de infección en España, el riesgo general de transmisión de esta enfermedad se considera muy bajo.

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus puede manifestarse como un cuadro leve, síndrome febril o evolucionar hacia una insuficiencia respiratoria grave y un choque cardiogénico. Los primeros síntomas son similares a los de la gripe: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. No existen vacunas ni tratamientos específicos para los hantavirus.