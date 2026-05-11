Lluís Tovar 11 MAY 2026 - 21:48h.

El viernes, el crucero llegará a Róterdam, donde habrá que desinfectar todo el barco, equipaje, y las maletas de forma exhaustiva.

Hantavirus en el crucero Hondius: Uno de los 14 españoles es positivo provisional sin síntomas y es trasladado a la UATAN

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En Países Bajos todo está previsto para que el pasaje y parte de la tripulación del Hondius aterricen en dos vuelos el aeropuerto en la zona militarizada de Eindhoven. Serán aislados en sus casas en una cuarentena hasta mediados de junio. Será una cuarentena laxa, en sus casas donde podrán dar un paseo breve con mascarilla y respetando la distancia de seguridad. Tendrán vigilancia domiciliaria y que informen dos veces al día al centro de salud sobre su estado físico y mental.

El cadáver de uno de los tres pasajeros fallecidos, el de una ciudadana alemana sigue a bordo del Hondius, el crucero del hantavirus, al igual que el equipaje, todo está bajo custodia. Lo estará toda la semana. El viernes llegará a Róterdam, ahí ya habra que desinfectar todo el equipaje de forma exhaustiva y todo lo que haya en el interior del mismo para evitar que haya nada en el ambiente que puedan fomentar un contagio.