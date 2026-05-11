Tras bajar del barco, el pasaje se han despedido con saludos de los tripulantes que permanecerán en barco en su travesía hacia Róterdam

El psiquiatra con el traje EPI en la mano y el pasajero sin mascarillas, dos imprudencias que se debían haber evitado

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El crucero 'MV Hondius' tuvo que amarrar en el puerto de Granadilla, en Tenerife, debido al riesgo que existía por el mal tiempo. Las condiciones no permitían que los pasajeros fueran desplazados en lancha, por lo que se activó un protocolo de seguridad que evitó cualquier tipo de contagio y contacto con el resto de la población.

El crucero tardó aproximadamente una hora en atracar en el puerto. A partir de ahí, se dio luz verde a la ejecución del dispositivo de evacuación de los pasajeros del crucero, afectado por un brote de hantavirus.

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En las imágenes se vio cómo los 28 pasajeros del 'MV Hondius' se bajaban en fila, de uno en uno, separados por unas vallas ymanteniendo una distancia de seguridad de metro y medio entre ellos. Todos iban vestidos con un traje de plástico azul sobre su ropa y llevaban mascarillas cubriendo su rostro para evitar cualquier tipo de contagio. En su recepción en el puerto, había un dispositivo activado por Guardia Civil y otros por unos médicos de Exteriores, quienes daban las correspondientes pautas a los pasajeros para su desplazamiento.

Ya con todos en tierra, dejaron una llamativa imagen, donde fueron andando en fila india hasta los autobuses 'burbuja' de la UME en los que iban a ser trasladados hasta el aeropuerto del sur de Tenerife donde les esperaban los dos aviones que ponían rumbo a Países Bajos.

La ropa de los pasajeros se queda en el crucero

Otra de las medidas llevadas a cabo para evitar cualquier tipo de contagio ha sido la ropa. Los pasajeros del crucero han salido del barco con una bolsa de plástico en sus manos, en su interior se encontraban sus enseres indispensables, lo que ellos consideraban fundamental para continuar su día a día durante la cuarentena que les espera en las próximas semanas.

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Sin embargo, su equipaje se quedó en el crucero 'MV Hondius', para evitar el mínimo traslado y movimiento de objetos con sospecha de tener el virus. Su ropa viajará hasta Países Bajos en el barco y no la recuperarán hasta que éste llegue a puerto.