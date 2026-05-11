Juan Tejón 11 MAY 2026 - 16:24h.

Las tareas de evacuación dejan dos imágenes llamativas que se podrían haber evitado.

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Más allá de la polémica política que ha generado la operación, con Clavijo hablando de roedores nadadoras, algo que desmienten los expertos, las tareas de evacuación nos están dejando también algunas imágenes llamativas para las que el Gobierno ha intentado dar respuesta. Justifica, por ejemplo, que la actuación de un técnicosanitario, psiquiatra, que acompañaba a los pasajeros españoles, estaba dentro de lo previsto.

Salió del autobús con el traje EPI en la mano. Saltaron las alarmas pero la ministra de Sanidad, Mónica García, dice que esta actuación "estaba prevista y ha transcurrido con total normalidad". Era un psiquiatra que tras atender a los pasajeros continuó con su plan. "A partir de ahí ha dejado el epi en su lugar correspondiente, el puesto de mando"

Lo que no ha quedado tan claro es la instantánea en la se ve a un pasajero extranjero sin mascarilla. La ministra ha quitado hierro diciendo que los que han desembarcado no son pacientes. Virginia Barcones, directora de la Protección Civil , "esto no hay que hacerlo".

El Gobierno mantiene que las medidas fueron las adecuadas y no hubo riesgo de contagios.