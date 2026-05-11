Un pasajero es positivo provisional en hantavirus tras realizar la prueba PCR a los 14 pasajeros que se encuentran en el Hospital Gómez Ulla

Hantavirus en el crucero Hondius: Uno de los 14 españoles es positivo provisional sin síntomas y es trasladado a la UATAN

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Un español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid ha dado positivo provisional este lunes en la prueba PCR que se le ha realizado a su llegada. El Ministerio de Sanidad ha informado de que no tiene síntomas y u estado es "bueno". "En las próximas horas se sabrán los resultados definitivos", ha añadido.

Los otros 13 pasajeros del 'MV Hondius' que fueron trasladado al hospital militar han dado negativo. Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

El Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid ha reforzado su personal con 90 personas para asistir a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius, que tendrán que estar en cuarentena en el centro. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado este lunes que la cuarentena para los pasajeros del MV Hondius se contará a partir del día 6 de mayo y se podrá extender hasta 42 días.

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Otro caso de posible contagio en Barcelona

La ministra de Sanidad, Mónica García ha confirmado que uno de los pasajeros que se encuentran en el Hospital Gómez Ulla de Madrid ha dado positivo. La ministra se encontraba en el puerto de Granadilla, en Tenerife, desde donde ha supervisado el desembarco de los 28 pasajeros que han sido trasladados en dos aviones a Países Bajos desde Tenerife Sur donde han llegado en tres 'autobuses burbuja'.

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También se encuentra en observación una mujer en el Hospital Clínic de Barcelona después de haber sido identificada como contacto de un caso de hantavirus en un vuelo internacional, aunque sigue asintomática y en buen estado general tras dar negativo en la primera prueba PCR. Y otra más en seguimiento en un hospital de Alicante, que se ha sometido este lunes a una prueba PCR después de que las dos anteriores dieran resultado negativo. La alicantina continúa sin síntomas de hantavirus, según fuentes de la Conselleria de Sanidad.