Cada gobierno ha aplicado sus propios criterios sanitarios y de seguridad para gestionar el traslado de sus ciudadanos

Hantavirus en el crucero Hondius: La ministra de Sanidad adelanta que serán repatriadas 22 personas en un solo avión que volará a Países Bajos

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La evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius tras el brote de hantavirus ha dejado imágenes muy distintas según el país encargado de repatriar a sus ciudadanos. Desde protocolos extremadamente estrictos hasta medidas mucho más flexibles, cada gobierno ha aplicado sus propios criterios sanitarios y de seguridad para gestionar el traslado y la posterior cuarentena de los afectados.

El caso español ha sido uno de los más rigurosos. Los 14 pasajeros españoles fueron trasladados con equipos de protección individual completos y sometidos a procesos de desinfección antes de embarcar en el avión militar que los llevó hasta Madrid. Las imágenes difundidas del operativo muestran a los pasajeros protegidos con trajes EPI, mascarillas, guantes y gafas mientras eran supervisados por personal especializado antes de despegar rumbo a España.

Las diferentes medidas según cada país

Muy diferente fue la escena protagonizada por los pasajeros evacuados a Países Bajos. Los viajeros neerlandeses embarcaron con medidas más relajadas y algunos aprovecharon incluso para hacerse fotografías en la escalerilla del avión antes de despegar. Aunque inicialmente llevaban mascarilla, bata sanitaria y gorro quirúrgico, parte de esas protecciones desaparecieron ya durante el trayecto y, a su llegada a Ámsterdam, muchos descendieron únicamente con mascarilla y sus pertenencias en bolsas personales.

También Canadá y Francia aplicaron sistemas distintos. En el caso de los pasajeros canadienses, las autoridades realizaron controles de temperatura antes del embarque, aunque los evacuados no vestían equipos de protección completos. En Francia, algunas de las imágenes difundidas mostraban a conductores de ambulancia y personal de traslado utilizando únicamente mascarilla durante el transporte de los pasajeros al hospital para su evaluación médica.

Las distintas cuarentenas

Las diferencias no solo afectan al traslado, sino también a la cuarentena posterior. España mantiene uno de los protocolos más estrictos de Europa: los pasajeros deberán permanecer aislados hasta 42 días, contados desde el pasado 6 de mayo, primero en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla y bajo supervisión sanitaria continuada. En Francia, en cambio, el aislamiento hospitalario será de al menos 15 días y el resto del seguimiento se realizará en los domicilios de los afectados.

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En Países Bajos, los pasajeros deberán guardar los 42 días de cuarentena en sus propias casas e incluso podrán salir puntualmente al exterior siempre que utilicen mascarilla y mantengan distancia de seguridad. Algunos viajeros neerlandeses han optado incluso por pasar el aislamiento en hoteles en lugar de regresar directamente a sus domicilios.

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El modelo estadounidense es todavía más flexible. Allí, los pasajeros que den negativo y no presenten síntomas podrán regresar a sus casas sin obligación de cuarentena estricta, aunque sí permanecerán bajo vigilancia médica y seguimiento sanitario. Una estrategia que ha generado críticas desde algunos organismos internacionales por considerar que reduce demasiado las restricciones preventivas frente a un virus todavía bajo investigación.

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Para los expertos en medicina preventiva, la principal diferencia entre los modelos no radica tanto en el lugar donde se realiza el aislamiento como en la capacidad de mantener un seguimiento médico continuo y garantizar que se cumplen las medidas de vigilancia.