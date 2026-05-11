Han investigado sus contactos estrechos quetambién han sido puestos en cuarentena

Las diferentes cuarentenas que aplican los países con el hantavirus: desde los trajes EPIs en España hasta ir con mascarilla en Países Bajos

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Francia confirmó así este lunes su primer caso positivo de hantavirus relacionado con el brote detectado a bordo del crucero MV Hondius, en el que viajaba esta paciente que forma parte del grupo de cinco pasajeros franceses evacuados el domingo a territorio francés.

La mujer, según las autoridades francesas, comenzó a presentar síntomas durante el vuelo de repatriación, que aterrizó poco antes de las 16:30 horas locales del domingo en el aeropuerto parisino de Le Bourget.

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Fue ingresada en un hospital parisino, junto a los otros cuatro franceses repatriados

Esas cuatro personas han dado negativo por hantavirus, pero permanecerán "hospitalizadas durante un mínimo de 15 días", según la ministra, quien ha advertido de que un decreto firmado ayer por el primer ministro, Sébastian Lecornu, permite a las autoridades "endurecer estos periodos de aislamiento".

Asímismo, entre las personas consideradas contactos estrechos y que también han sido puestas en cuarentena figuran ocho pasajeros que volaron entre el territorio británico de Santa Elena y Johannesburgo (en el mismo avión que una de las tres fallecidas del crucero) y catorce pasajeros de otro vuelo entre Johannesburgo y Ámsterdam, ambos del 25 de abril.

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Desarrolló síntomas graves y se encuentra ingresada en cuidados intensivos

Se informó el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) a través de un comunicado del primer ministro francés, Sébastien Lecornu. Según el organismo europeo con sede en Suecia, la pasajera del crucero MV Hondius evacuada el domingo junto a otros cuatro ciudadanos franceses "presentó síntomas agudos durante el vuelo de regreso a Francia" por lo que "actualmente se encuentra en cuidados intensivos".

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"Nuestro compatriota que dio positivo por hantavirus sigue en cuidados intensivos en estado estable", anunció el primer ministro Sébastien Lecornu el día X.